La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) tendrá plazo hasta febrero de 2020 para otorgar el licenciamiento a 23 universidades, entre las que destacan 4 públicas: la Villarreal, la Pedro Ruiz Gallo, la de Huacho y la Unamba.

Además de estas hay otras 19 que están a la espera. Pese a que esta entidad había comunicado que en diciembre se conocerían los resultados, el plazo se amplió hasta el mes mencionado. Hasta la fecha avanzaron con el 85% de las instituciones educativas.

"Queríamos cerrar todo en diciembre, pero hubo un exceso de información de las universidades, tanto en el licenciamiento como en recursos de reconsideración. Terminaremos en febrero, salvo una o dos con problemas legales. Y en marzo habrá procesos de admisión con universidades que cumplan con las condiciones básicas de calidad”, aseguró el superintendente Martín Benavides.

Añadió que la situación de la Universidad Nacional Federico Villarreal aún no se ha discutido en el Consejo Directivo, por lo que ello queda pendiente para el próximo año. “La Villarreal aún no ha ingresado al Consejo Directivo y no lo hará este año. Ya tenemos toda la información y solo falta resolver”, precisó.

Estas son las casas de estudio cuyo licenciamiento se conocerá en 2020:

- Universidad Peruana del Centro (privada)

- Universidad Autónoma de Ica (privada)

- Universidad Señor de Sipán (privada)

- Universidad Peruana Los Andes (privada)

- Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión (pública)

- Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (privada)

- Universidad Nacional Federico Villarreal (pública)

- Universidad Católica San José (privada)

- Universidad Politécnica Amazónica S.A.C. (privada)

- Universidad Seminario Evangélico de Lima (privada)

- Universidad Privada Líder Peruana S.A.C. (privada)

- Universidad Latinoamericana Cima Sociedad Anónima Cerrada (privada)

- Universidad Autónoma San Francisco S.A.C. (privada)

- Universidad Privada San Carlos Sociedad Anónima Cerrada (privada)

- Universidad Privada de Trujillo (privada)

- Universidad José Carlos Mariátegui (privada)

- Universidad Peruana de Las Américas SAC (privada)

- Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac (pública)

- Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo (privada)

- Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote (privada)

- Universidad Científica del Perú (privada)

- Universidad Tecnológica de Los Andes (privada)

- Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo (pública)