Jossmery Toledo revela que sufrió de bullying antes de entrenar en el gimnasio

Jossmery Toledo, la suboficial de tercera de la Policía Nacional a quien se le investiga por presuntamente haber hecho mal uso del uniforme institucional, contestó una serie de preguntas que sus seguidores le hicieron en su cuenta de Instagram.

Una de las consultas fue cómo se convirtió en una persona apasionada al mundo del fitness. La joven sorprendió al contar que antes de empezar a entrenar las personas se burlaban de ella por el aspecto de su cuerpo.

“Porque antes sufría de bullying, era muy delgada y hasta en el colegio y universidad me fastidiaban. Eso me motivó a darle duro al gimnasio. Ya tengo tres años entrenando y tratando de comer sano, y la verdad que me dio muchos resultados. La perseverancia y la paciencia son la receta”, respondió Jossmery Toledo, quien además acompañó su respuesta comparando dos fotografías que evidencian el antes y después de su físico.

Seguidores de suboficial le hicieron preguntas y ella contestó con detalles. (Foto: Captura de pantalla / Instagram Jossmery Toledo)

En tanto, otro usuario le consultó la razón que la motivó a escoger la carrera policial. La agente aseguró que tiene parientes que también son policías y que la ocupación le permite desarrollarse profesionalmente en varios aspectos.

“Por vocación y familia policial, me parecía una carrera muy interesante y es muy linda si lo sabes aprovechar. Tiene muchas áreas donde puedes llenarte de conocimientos que más adelante te servirá como profesional”, explicó.

El nombre de Jossmery Toledo se ha vuelto bastante comentado en las últimas semanas luego que se generara polémica por la investigación que el Fuero Militar Policial le inició por aparecer con el uniforme de la PNP en un video que subió a su cuenta de Tik Tok, donde además vestía con un vestido corto y realizaba sugerentes pasos de baile.

La joven policía trabaja en la comisaría de Apolo, en La Victoria, como miembro de la Dirección de Lavado de Activos. Además de ello, es egresada de la Universidad César Vallejo donde estudió Derecho y gracias a su trabajada anatomía se ha convertido en una activa 'influencer’ en Instagram y otras redes sociales donde promociona productos de nutrición deportiva y es bastante solicitada por fotógrafos para que pose como modelo de ropa y revistas.