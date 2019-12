Puno: Obreros de estadio de Juliaca denuncian que no les pagan

Zenaida Zea

Un calvario viven 60 obreros de la remodelación del estadio Guillermo Briceño de Juliaca. Denunciaron que el Gobierno Regional de Puno no les paga desde octubre. Indicaron que funcionarios de la región los amenazaron, para que no denuncien. Ayer los obreros fueron a diferentes medios de comunicación a denunciar el hecho. Evitaron identificarse para evitar represalias. Indicaron que el residente de obra, Harold Atencio Tapia, y el supervisor, Héctor Gómez, los amedrentan. Les dijeron que si paralizaban la obra, no les pagarían nada.

Además, denunciaron que no cuentan con los implementos ni las condiciones de seguridad requeridas para cumplir su labor, por lo que piden la urgente intervención de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

Sobre las denuncias, el residente de obra, Harold Atencio Tapia, aceptó que no se paga a los trabajadores. Agregó que se les cancelará en los siguientes días. Indicó que hubo problemas administrativos.