Policía de Cusco brindó recomendaciones de seguridad por fiestas de fin de año

A pocas horas para finalizar el 2019, la VII Macro Región Policial Cusco brindó recomendaciones de seguridad para las personas que realizarán compras en centros comerciales, viajes o asistirán eventos sociales.

En caso se asista a lugares con mucha aglomeración de personas, es aconsejable que, antes de salir, sacar de la cartera o billetera los objetos de valor, permanecer atento al caminar, si alguien lo sigue buscar a un policía, no descuidar su bolso, no poner el celular a la vista de todos y no contar dinero en la calle.

En caso acudan a centros comerciales evitar llevar niños, no sacar fajos de dinero y al pagar no perder de vista la tarjeta de débito o crédito.

En caso se deje la casa sola por varias horas o días, la Policía recomienda instalar un sistema de alarmas, avisar a un vecino de confianza el tiempo que va a permanecer ausente, no publicar en redes sociales que va a viajar y antes de salir verificar que todas las puertas queden cerradas.

Si visita lo bares y discotecas, evitar lugares alejados de la ciudad, no contar detalles de la vida privada ni aceptar tragos de desconocidos, no llevar grandes sumas de dinero en el bolso y evitar portar joyas de gran valor.

Cuando se tome taxis o buses, percatarse de las características del chófer, tener una ruta establecida para llegar al destino, avisar a un familiar cuando se aborde el vehículo y activar el sistema de rastreo satelital en el celular.