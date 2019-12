Diego Paz.

La Libertad. La principal biblioteca de Trujillo, ubicada a metros del centro histórico, tuvo que trasladarse desde inicios de año a las instalaciones de la piscina Gildemeister, ubicada en la esquina de Túpac Yupanqui y Lloque Yupanqui, lejos del corazón de la ciudad.

Es que, en el primer lugar, la antigüedad de su estructura ponía en riesgo la vida de los lectores y administrativos.

Defensa Civil optó por cerrar el establecimiento con el fin de que se hagan las mejoras necesarias. Sin embargo, a horas de culminar el año 2019, el local de más de 50 años se encuentra en completo abandono. Incluso en su fachada hay basura y desmonte.

Miguel Ramírez Paz, jefe de la División de Biblioteca Municipal, manifestó que ese cambio se dio en beneficio de los visitantes para prevenir accidentes.

“Se pasó al otro lado (piscina Gildemesiter) porque se estaba cayendo parte del techo del local y era muy peligroso. Incluso después se cayó un pedazo grande del techo (...) Actualmente no hay ningún arreglo, no hay ni siquiera el presupuesto determinado, no hay un proyecto de reparación”, dijo Ramírez.

En este nuevo local los lectores deben afrontar los estragos del caótico lugar, ya que a metros hay una gran cantidad de comercio, así como la constante bulla de un colegio cercano. De igual forma, los amantes del libro deben leer bajo el ruido de los alumnos que asisten a la piscina para realizar las prácticas de natación. Además, el espacio se ha visto totalmente reducido, a comparación del local anterior.

Pese a ello, Ramírez manifestó que se están dando las labores de forma correcta y que poco a poco se ha ido recuperando a los lectores que desconocían la ubicación de la nueva biblioteca.

Ramírez resaltó que pese a que no hay una iniciativa para volver al anterior local, la idea de proyecto de la “Gran Biblioteca” que se planeaba realizar en el colegio Hermanos Blanco, surge como posible solución.