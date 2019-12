451 personas fallecieron este año producto de accidentes de tránsito en Lima

Un total de 441 accidentes de tránsito se registraron desde enero hasta mediados de diciembre de este año en Lima Metropolitana, dejando a 451 personas muertas, según cifras de la Unidad de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito de la Policía.

Si bien la imprudencia de los conductores – doblar en U, manejar contra el tráfico, pasarse la luz roja - sigue siendo la principal causa de accidentes, la imprudencia cometida por los peatones – no respetar el semáforo, no usar los puentes peatonales- ocupa el segundo lugar y no ha variado con respecto a los años anteriores.

A las mencionadas causales, les siguen el exceso de velocidad, ebriedad del peatón, ebriedad del conductor y problemas que presenta el chofer cuando se encuentra al volante.

Es en los distritos de la zona centro donde se concentra la mayor cantidad de accidentes, 194 en total que dejaron 200 víctima mortales. En los distritos de la zona sur hubo 119 y 130 muertos, mientras que en los distritos de Lima norte fallecieron 115 personas a causa de 105 accidentes.

En enero, 5 miembros de una familia fallecieron luego que el auto en el que iban se volcara en la Panamericana Sur, zona de Pucusana, cuando retornaban de Ica. (Foto: Archivo La República)

Si se consideran las vías con más incidencia de este tipo de hechos, la Panamericana Norte (Los Olivos), Panamericana Sur (Lurín) y la vía de Evitamiento (El Agustino) encabezan la lista.

Sin educación cívica

El comandante PNP Germán Jesús Machuca, jefe de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito, asegura que las altas cifras registradas se debe la falta de educación cívica en toda la población. A ello debe agregarse la congestión vehicular y otros problemas que presenta el tránsito en Lima Metropolitana.

Explica que la Policía intenta prevenirlos a través de campañas educativas en centros comerciales y difusión en redes sociales, además de los operativos de alcoholemia y control de la velocidad.

Así, en este 2019 se impusieron 68.000 papeletas por exceso de velocidad, asimismo, se realizaron 1.426 operativos de alcoholemia donde más de 3 000 personas dieron positivo en la prueba de dosaje etílico.

Las vías donde se efectúan este tipo acciones de control corresponden a las zonas en las que habitualmente las personas conducen mientras salen a divertirse, como es el caso, de los distritos de Miraflores, Chorrillos, Barranco, Lince, la Panamericana Norte y la Carretera Central.

Falta sanciones efectivas

Para Luis Quispe Candia, director de la ONG Luz Ámbar, la cantidad de accidentes de tránsito pueden mitigarse aplicando sanciones más efectivas tanto para los conductores como para los peatones, incluso si infracción cometida no dejó heridos ni muertos.

A inicios de junio, la profesora Leonor Soledad Velásquez Gonzáles quiso doblar en U - pese a que estaba prohibido en el cruce vial donde que se encontraba- y terminó por atropellar a cinco escolares y a un niño 3 años. (Foto: Captura de video)

Propone que los casos de cualquier falta de tránsito sean vistos en primera instancia por la autoridad competente y luego se derive a un juez de tránsito para que se resuelvan de manera inmediata, sin la posibilidad que los abogados de los infractores alarguen el proceso hasta la prescripción.

De igual modo, plantea modificar el Código Penal en el que se procese como delito contra la seguridad vial a los causantes de accidentes de tránsito que generen muertos y heridos.

Asimismo, anunció que Luz Ámbar presentará un proyecto de ley para que el máximo permitido para conductores de vehículos particulares sea de 0.2 y no 0.5 gramos de alcohol por litro de sangre, considerando que este tipo de autos son los que ocasionan la mayor cantidad de accidentes.

El comandante Machuca también coincide en que los procedimientos para sancionar a los choferes infractores son muy engorrosos.

Por poner de ejemplo, en el caso del atropello a 11 personas la mañana de 9 de noviembre en la avenida Túpac Amaru, en Independencia, que dejó 2 personas muertas y 9 heridos, las víctimas que sobrevivieron aún se recuperan y aseguran no ver avances en las investigaciones.

La mañana del 11 octubre, Melisa González perdió el control de su camioneta en la cuadra 10 de la avenida Javier Prado, atropellando a tres amigos. Cristian Buitrón y Joseph Huashuayo fallecieron en el accidente. (Foto: Archivo La República)

Isabel Alvarado, tía de Andrea Cabrejo, la joven de 18 años que falleció, indica que la propia familia ha tenido que recopilar información y pruebas que demuestren la negligencia del chofer Jorge Luis Sevilla Paredes (35), cuya de defensa busca la mínima pena amparándose en el hecho de que el examen de dosaje etílico arrojó 0.32 gramos de alcohol por litro de sangre.

“La impunidad en el país es la causa del desorden y caos que impera en nuestra ciudad”, asegura Quispe Candia.

Con motivo de los eventos por época de fin de año, la Policía ha anunciado que aumentará los operativos para evitar que las pistas sean escenarios de más accidentes de tránsito.

Datos

-El año pasado cerró con 441 accidentes y 451 fallecidos.

-Los vehículos de transporte público estuvieron involucrados en casi tercera parte de los accidentes registrados en Lima Metropolitana durante el 2018.

-La mayor parte de las víctimas mortales en accidentes de tránsito tienen entre 18 y 35 años de edad.