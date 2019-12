Un vídeo difundido por redes sociales muestra a un policía de tránsito pedir, aparentemente, una “coima” para evitar detener a un mototaxista, de nacionalidad venezolana, por falta de documentos de identificación.

El suceso ocurrió en la zona de Pamplona Alta, en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM).

Tal como se escucha en el material audiovisual, el oficial solicita el pago de 50 soles. Incluso asegura ser “condescendiente” con el extranjero que maneja el vehículo motorizado.

“¿Cuánto más vas a redondear chamo? Ya me llegaste. Redondéalo de una vez para no llevarte. 100 soles que te vas a gastar. Treinta soles, qué es eso. Ya, 50 complétame. Yo estoy siendo muy condescendiente contigo”, se le escucha reclamar al PNP.

Luego de la difusión de las imágenes, el mototaxista se pronunció y aseguró que “todo era parte de una broma”. Explicó, además, que el suboficial de tercera era un exjefe al que le debía 300 soles.

“Grabé un vídeo donde sale un policía. Donde supuestamente me está pidiendo plata. Pero el vídeo si fue mal intencionado de mi parte. Lo edite un poco para que pareciera que me está pidiendo plata. Yo lo conozco desde hace un tiempito. Fui mi jefe, yo trabajé con él un tiempo y le quedé debiendo un dinero a él. No pude contactarlo a él”, mencionó en otro vídeo compartido por Twitter.

Ante esta denuncia compartida por redes sociales, La República se comunicó con la PNP y desde la entidad aseguraron que el caso aún está en investigación. Se espera que en las próximas horas se publique un comunicado en el que se dé respuestas de este suceso.