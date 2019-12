Valeria Villanueva, quien denunció haber sido víctima de discriminación por parte de Mariana Kagami, reveló que fue denunciada por agredir a esta última. Ambas jóvenes estuvieron presentes durante un accidente de tránsito que involucró a un auto del Ministerio del Interior en San Isidro.

Un auto del Mininter protagonizó un accidente a la altura de la cuadra 7 de la Av. Javier Prado Oeste. Sin embargo, el hecho no quedó ahí, debido a que uno de los jóvenes que se encontraba en el interior del vehículo oficial empezó a lanzar comentarios racistas en contra de Valeria Villanueva y su familia.

El lamentable acto de discriminación fue difundido por Valeria Villanueva a través de sus redes sociales; no obstante, momentos después la publicación sería borrada. La joven lanzó un nuevo post aduciendo que “le borraron la publicación”.

Valeria Villanueva denunció discriminación en sus redes sociales.

Respuesta de Mariana Kagami

Al igual que Valeria Villanueva, Mariana Kagami utilizó su cuenta de Facebook para dar su versión de los hechos señalando que el video publicado por la víctima fue manipulado con el único fin de dañar su imagen.

“Valeria ha cortado partes del video y obviamente me va a querer hacer quedar lo peor posible. Lo que no se ve, no se toma en cuenta y bueno, ella y su abuela y mamá son aparentemente víctimas.”, escribió Mariana Kagami.

Agregó también que “la denuncia contra ella (Valeria Villanueva), ya está puesta porque las cámaras del Westin ya mostraron que ellos tuvieron la culpa y me agredieron”.

Mariana Kagami

A todo lo anterior, Mariana Kagami volvió a subir una publicación (que luego borraría), mostrando las marcas que aparentemente le habría propinado Valeria Villanueva y su abuela.

Mariana Kagami

Valeria Villanueva al recibir la denuncia que había anunciado su agresora, brindó una entrevista a Latina para esclarecer el hecho y afirmar que en ningún momento la agredió. Cuando el equipo de investigación de la televisora acudió al domicilio de Mariana Kagami no encontró respuesta alguna.