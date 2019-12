Emergencia en Piura, Cajamarca, Junín y Áncash por fuertes lluvias

Las intensas precipitaciones que vienen causando inundaciones y huaicos afectaron viviendas, calles y dejaron desaparecidos, esta vez, en las regiones de Piura, Cajamarca, Junín y Áncash, donde –precisamente– el gobierno había declarado el estado de emergencia hace unos días.

Ayer, los vecinos de diversas zonas de Piura amanecieron con sus casas y avenidas inundadas producto de la lluvia de moderada intensidad por trasvase (nubes cargadas de humedad), explicó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

PUEDES VER Huánuco: alcalde de Cholón asegura que su distrito está aislado por desborde del río Oso

Según el Comité de Emergencia Regional (COER), los distritos de Las Lomas, Tambogrande, Catacaos, Cura Mori, Veintiséis de Octubre, La Arena, Castilla, La Unión y el centro de Piura tuvieron precipitaciones con acumulados de 17.8 milímetros.

Así, la lluvia que duró dos horas, de 5 a.m. a 7 a.m., generó preocupación en las urbanizaciones El Chilcal, Ignacio Merino; así como en los asentamientos humanos Los Olivos y Los Algarrobos, por el recuerdo de los daños que dejó el fenómeno de El Niño costero, en el 2017.

PUEDES VER Ley de Promoción Agraria estará vigente hasta el 2031

Por la mañana se reportó la inundación con aguas servidas del sótano del Ministerio Público, debido al colapso del sistema de alcantarillado público; y la afectación de dos centros de salud afectados y carreteras.

"¿Dónde está el alcalde de Piura (Juan José Díaz Dios)? Que nos explique qué obras se están haciendo. No puede ser que una lluvia de dos horas inunde nuestras calles. Y eso que recién estamos en diciembre", cuestionó un vecino de la zona de Cura Mori, en el Bajo Piura, quien excavaba una zanja para que el agua no llegue a su casa.

PUEDES VER Lluvias inundan calles y obras de reconstrucción de Piura [VIDEO]

Las críticas también se sumaron porque las avenidas Sánchez Cerro, José Aguilar e Irazola resultaron afectadas, pese a que fueron rehabilitadas tras El Niño costero durante la gestión del exgobernador regional Reynaldo Hilbck. Esto dejó en evidencia que no se priorizó un adecuado sistema de drenaje pluvial.

“No es por El Niño”

Por la tarde, los ministros de Agricultura y de Salud, Jorge Montenegro, y Elizabeth Hinostroza, respectivamente, recorrieron diversos sectores de Piura para comprobar los trabajos de limpieza y evaluar el estado de las postas y hospitales.

PUEDES VER Ejecutivo declara estado de emergencia en 380 distritos de 15 regiones por periodo de lluvias

“Queremos tranquilizar a la población. No hay inundaciones, son lluvias de trasvase hacia la costa. No es el fenómeno de El Niño, no hay desbordes de ríos”, señaló la titular de Salud. No obstante, a dos años de la citada emergencia, las obras de la Reconstrucción con Cambios del Norte avanzan muy lento y eso genera preocupación. Ayer se conoció que el drenaje pluvial de Piura recién estará incluido en un conjunto de obras que se ejecutarán a través del convenio gobierno a gobierno que tuvo resultados en los Panamericanos.

Huaicos en Junín y Áncash

En Junín, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que las fuertes lluvias activaron la quebrada Pacayhuarmi y causaron un huaico que dejó una joven de 22 años desaparecida, 19 familias damnificadas y 33 afectadas, además de ocasionar daños en los servicios básicos en el distrito de Ahuac, provincia de Chupaca. “La casa de la muchacha fue una de las arrasadas”, dijo un poblador de la zona.

PUEDES VER Habrá lluvias, nevadas y granizo en el sur hasta el fin de semana

También se reportó una escuela destruida y otra afectada; además de un local comunal y un centro de salud dañados, y un puente peatonal colapsado.

En la sierra central, la emergencia también se presentó en la región Áncash, donde vías nacionales, caminos vecinales, estructuras de puentes y de viviendas han quedado afectados.

PUEDES VER Declaran en emergencia 5 regiones por desastres

Esto ha ocurrido en tres provincias de la sierra ancashina: Pomabamba, Sihuas y Carlos Fermín Fitzcarrald.

Se debe indicar que la alerta de lluvias continuará hasta mañana martes en Áncash, Junín, Piura; así como en Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Puno y San Martín. Se esperan acciones de prevención.

Claves

- El gobierno dispuso más de 200 motobombas y tanques cisterna para retirar el agua de las calles afectadas en Piura.

- Al cierre de edición, también se reportaron inundaciones en la provincia de Cajabamba, Cajamarca, producto de las torrenciales lluvias.