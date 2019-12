Un luchador de ‘Vale Todo’ fue asesinado a puñaladas frente a su vivienda ubicada en la cuadra 4 de la avenida Choquehuanca, en Miraflores. El terrible suceso ocurrió cuando la víctima bebía licor con unos amigos.

De acuerdo al testimonio de su madre, dos sujetos, quienes serían vecinos del barrio, se acercaron y lo atacaron con un arma blanca. Tres apuñaladas acabaron con la vida de Jairo Armando Santisteban Díaz, un prometedor deportista de la lucha libre.

Según la necropsia del médico legista, murió de shock hipovolémico, traumatismo torácico y abdominal. El cuerpo fue trasladado a la Morgue de Lima y posteriormente entregado a su madre.

Peritos de Criminalística llegaron al lugar de los hechos para recabar información que les permita llegar a dar con los autores de este crimen. Según se supo, tras cometer el delito, los atacantes se habrían escondido en una quinta del distrito. No obstante, su paradero aún es desconocido. La Depincri Miraflores tienen a cargo el caso.

Familiares denuncian falta de apoyo

La madre del occiso denunció no haber recibido el apoyo de los serenos del distrito, puesto que se negaron a trasladar a su hijo hacia un centro médico. Ella asegura, que en caso de haber actuado a tiempo, el luchador aún estaría con vida.

“Serenazgo de Miraflores no nos quiso ayudar. Si a mi hijo lo hubieran llevado no estuviera muerto, lo hubieran auxiliado. Ellos dicen que no pueden levantar el cadáver. Mi hijo estaba con vida, incluso se paró a tomar taxi”, indicó la progenitora quien exige justicia por la muerte de Jairo. Ella hace un llamado a las autoridades para que den pronto con los responsables del asesinato.