Año Nuevo: Metropolitano brindará horario especial desde el 31 de diciembre y 1 de enero

Este martes 31 de diciembre y el 1 de enero del 2020 los servicios regulares y expresos del Metropolitano de Lima tendrán un horario especial por las celebraciones de Año Nuevo 2020.

Los servicios regulares A y C operarán este martes 31 de diciembre desde las 5:00 a.m. a 11:00 p.m., el regular B funcionará de 9:00 a.m. a 11:00 p.m., mientras que el regular D brindará el servicio en su horario habitual, es decir de 5:00 a.m. a 9:00 a.m.

Los servicios expresos 1, 2, 3, 6, 7, 9, Súper Expreso y Súper Expreso Norte funcionarán en la mañana, de 5:00 a.m. a 9:00 a.m.

Asimismo, los expresos 1, 2, 3, Súper Expreso y Súper Expreso Norte adelantarán su horario de la tarde y operarán de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. para facilitar el traslado de los usuarios a sus puntos de encuentro. En tanto, el servicio especial “Circuito de playas I”, que parte del terminal Matellini, funcionará de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Por otro lado, el Expreso 5 ampliará su horario y brindará el servicio de 9:00 a.m. a 9:00 p.m., mientras que el servicio Expreso 8 quedará suspendido por este día. Las rutas alimentadoras funcionarán con normalidad.

Por su parte, el miércoles 1 de enero de 2020 circularán los buses de los servicios regulares A, B y C desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en sus recorridos habituales y las rutas alimentadoras brindarán el servicio desde las 5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m., a excepción del Servicio Especial Gamarra que será suspendido.

Ese día feriado, el servicio especial “Circuito de Playas” operará con sus dos rutas de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

La Municipalidad de Lima solicitó que los usuarios tomen las precauciones del caso ante estos cambios.