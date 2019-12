Jhony De la Cruz Vargas: “Muchos peruanos mueren sin saber incluso que tuvieron cáncer”

Por: María Elena Hidalgo

¿Cuál es la realidad del cáncer en el Perú?

En 2018 se dieron 60 mil casos nuevos de cáncer en el Perú y 30 mil pacientes murieron por este mal. En el Perú y Latinoamérica, el cáncer es la segunda causa de muerte. Hasta 2016, los fallecimientos eran, en primer lugar, por cáncer de cuello uterino y, en segundo lugar, por mama. Pero en 2017, Globocan (Global Cancer Observatory) anunció que en el Perú el cáncer de mama empezó a superar al de cuello uterino. Así que ahora la mujer muere más por cáncer de mama. Eso pasa.

¿Y cuál es el impacto económico del cáncer en la familia?

Es una de las enfermedades que más devastación económica produce en la familia y tenemos que decir que las muertes de cáncer se han trasladado de los países centrales a los países en desarrollo. En el Perú, el 70% de los cánceres están en etapas avanzadas y generan costos muy significativos, requieren tratamientos elevados y tienen pobres resultados. Para cambiar las estadísticas del cáncer necesitamos dos cosas: detección y diagnóstico temprano, y prevención del cáncer. Lamentablemente, de estas cosas poco o nada se hace en el país.

¿Por qué se hace tan poco?

Porque el sistema de salud está abrumado por pacientes con la enfermedad avanzada. Lo que hace que nuestros especialistas en oncología estén abocados a ver pacientes avanzados, donde los resultados son pobres, los costos elevados y la calidad de vida del paciente es afectada. En el Perú que una mujer se haga un chequeo no es la regla. Si le preguntamos a una mujer de la zona rural si se hizo un papanicolaou o mamografía va a responder: “Para qué, si no tengo ningún síntoma”. Cambiar esos conceptos requieren un cambio cultural de fondo. No solo es responsabilidad del sector público o privado, sino también de la población. La buena información constituye la mejor arma para luchar contra el cáncer.

PUEDES VER Chocan auto del Ministerio del Interior en San Isidro y lanzan comentarios racistas a familia [VIDEO]

¿Cómo los países desarrollados lograron disminuir los casos de cáncer?

Con diagnóstico temprano y oportuno, que tiene que ver con múltiples factores, como educación, conciencia, sensibilidad, con accesibilidad al sistema de salud, disponibilidad de tecnologías, costos, cobertura universal, geografía, etc. En los últimos 15 años, Chile ha reducido el cáncer de cuello de útero de manera sostenida. México también. Han trabajado de manera transversal, creando conciencia en las nuevas generaciones sobre lo que significa invertir tiempo y recursos en un diagnóstico temprano.

¿Qué porcentaje de mujeres se hacen el examen de papanicolaou, que es la prueba más común de detección de cáncer?

No llega al 40%. Más de la mitad de mujeres en edad reproductiva y en riesgo de desarrollar cáncer de útero no se hacen un papanicolaou. La razón es la falta de disponibilidad del recurso humano capacitado, que es un problema en el Perú. Fuera de Lima casi no hay centros capacitados. Necesitamos ginecólogos, patólogos, tecnólogos, oncólogos. Fuera de Lima hay carencia de este tipo de profesionales. La región con más episodios de cáncer de cuello uterino es la selva. Este cáncer está relacionado en 95% con el virus del papiloma humano (VPH). El cáncer de cuello uterino tarda entre 5 a 10 años para manifestarse desde que entró el virus hasta que aparece la enfermedad, tiempo suficiente para que una mujer que se hace el papanicolaou cada año o dos pueda notar una lesión mínima.

Su equipo presentó un informe sobre el impacto económico del cáncer de cuello uterino y su tendencia para el 2030 en el sistema de salud peruano. Revelaron que ni gastando todo el presupuesto para todos los cánceres alcanzaría para la atención.

En el Perú, entre 7 y 8 mujeres peruanas fallecen al día por cáncer de cuello uterino. Y la incidencia es de 15 por cada 100 mil mujeres. Así que en 10 años, 60 mil mujeres desarrollarán esto. La cifra debería ser una verdadera prioridad. Actualmente, el Estado destina 982 millones de soles para todos los tipos de cáncer en el Perú. Sin embargo, de acuerdo con el estudio realizado, el costo total anual solo para el cáncer de cuello uterino en el Perú debe ser de 3.641 millones de soles. Esto es tres veces más del presupuesto anual del Programa Anual de Prevención y Control del Cáncer. Por eso, si no invertimos en detección temprana y prevención, los presupuestos limitados que tenemos solo se van a seguir gastando en enfermedad avanzada con pobres resultados, alta mortalidad y poca calidad de vida.