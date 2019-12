Días no laborables 2020 | El Gobierno publicó la relación de días no laborables decretados para el año 2020, siendo estos el lunes 27 de julio, viernes 9 de octubre y jueves 31 de diciembre. Esta medida aplica para todos los trabajadores del sector público a nivel nacional.

De esta forma el Gobierno se busca fomentar el turismo, estableciendo algunos feriados largos en los que se pueda salir a distintas ciudades del Perú. Cabe precisar que los feriados y días no laborables son de cumplimiento obligatorio para el Estado y opcional para el sector privado

En la siguiente nota conocerás la lista completa de todos los días no laborables y feriados definidos para el 2020 que se viene, los que podrás utilizar para tu disfrute personal o el de toda tu familia.

Todos los feriados del 2020 en Perú

A continuación encontrarás todas las fechas entre feriados y días no laborales correspondientes al año 2020. Los meses de febrero, marzo y setiembre son los únicos que no presentan feriados en el nuevo calendario.

Feriados de Enero

Miércoles 1 de enero: Año Nuevo.

Feriados de Febrero

No presenta feriados.

Feriados de Marzo

No presenta feriados.

Feriados de Abril

Jueves 9 de abril: Jueves Santo.

Viernes 10 de abril: Viernes Santo.

Feriados de Mayo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.

Feriados de Junio

Miércoles 24 de junio: día no laborable decretado por el Gobierno.

Lunes 29 de junio: Día del Pescador / Día de San Pedro y San Pablo.

Feriados de Julio

Lunes 27 de julio: día no laborable decretado por el Gobierno.

Lunes 28 de julio: Fiestas Patrias.

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.

Feriados de Agosto

Domingo 30 de agosto: Día de Santa Rosa de Lima.

Feriados de Setiembre

No presenta feriados.

Feriados de Octubre

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Viernes 9 de octubre: día no laborable decretado por el Gobierno.

Feriados de Noviembre

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Feriados de Diciembre

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Jueves 31 de diciembre: día no laborable decretado por el Gobierno.

¿Qué son los días feriados?

Es común referirnos a ellos también como ‘feriados’, sin embargo no son exactamente iguales. Los días feriados son fechas establecidas de acuerdo a Ley donde está permitido el descanso de la jornada laboral.

Los feriados tienen carácter de obligatorio en su cumplimiento y cuyas horas no trabajadas no deben ser compensadas en el futuro. No obstante, en caso que un empleador decida que uno debe trabajar ese día, sin brindarle otro de descanso, deberá pagarle por adición para compensar.

¿Qué son los días no laborables?

A diferencia de lo anterior, el día no laborable (o también denominado asueto) no está definido por ley en el calendario, sino que es autorizado por el Poder Ejecutivo mediante un Decreto Supremo.

El cumplimiento de los días no laborables son de estricta obligatoriedad únicamente para el sector público. En el caso del sector privado, esta opción es facultativa, salvo excepciones.

En caso que un empleador privado decida acatar el descanso por día no laborable, acordará con su(s) empleado(s) la recuperación del espacio de tiempo otorgado.

¿Qué son los días compensatorios?

Se les llama a aquellos brindados por el empleador para compensar que su empleado trabajó durante un día feriado o día festivo.

Dentro de las consideraciones de la compensación están:

- La entrega de la totalidad del día para disfrute del empleado.

- El pago completo del día que no está obligado a trabajar.

¿Es obligatorio trabajar en feriado?

De acuerdo a la Ley N° 713, sobre los descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, se debe cumplir obligatoriamente que no se labore durante la jornada afecta al feriado.

Sin embargo, mientras que esta disposición es inapelable para el sector público, para el privado tiene ciertas salvedades. Si se diera el caso que el empleador necesitase del trabajador durante un feriado, deberá brindarle una compensación que podría ser una de las siguientes:

- Coordinar con él otro día de descanso para reemplazar al feriado.

- Pagarle por adición el feriado trabajado para compensar el descanso.

¿Cuánto se paga por trabajar en feriado?

El pago dispuesto por trabajar en un día feriado, según lo dispuesto en el D.L. N° 713, es el triple de lo que percibe el trabajador por jornada.

Este pago especial estará dividido de la siguiente manera:

- Un pago por la remuneración por el feriado.

- Otro pago por el día trabajado.

- Un último pago por laborar en este día sin descanso sustitutorio.

Esta disposición estará afecta, siempre y cuando el empleador no coordine con su empleado un día de descanso que sustituya esta fecha.

Vale decir, aquellas personas que inicien sus labores el día feriado y concluyan a las 00:00 horas del día siguiente -por ejemplo: que inicie el 31 de diciembre y termine a las 00:00 horas del 1 de enero- no podrán recibir este beneficio económico.