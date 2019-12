Una usuaria denunció en Facebook que la guardería y hotel para perros Dog Balance maltrató mascotas en el boulevard de Asia. El pasado viernes 27 de diciembre sus administradores anunciaron su inauguración, pero ese mismo día continuaban construyendo el local. Pese a ello, recibieron a 6 canes y los mantuvieron encerrados.

Le informaron que las puertas del establecimiento se abrirían oficialmente el 29 de diciembre. Ese día, la denunciante fue y encontró que los obreros seguían trabajando y que seis perritos seguían en ‘kennels'.

“Las áreas de recreo estaban sin grass, sin terminar y eran muy pequeñas. No había un lugar grande con sombra para que los perritos no se mueran de calor. Los ambientes no tenían puertas. No habían habitaciones adecuadas para los animalitos, solo un cuarto sin terminar donde colocan los kennels y a las justas los perritos caben y no pueden estirarse", narró.

Aunque se sentía bastante calor en el ambiente tampoco habían ventiladores ni aire acondicionado. En el aviso de inauguración informaban que el hotel para perros ofrecería sesiones de acupuntura, talleres y servicios de veterinaria, pero no existían.

Cuestionó a la Municipalidad de Asia por otorgar la licencia de funcionamiento al negocio y pidió a las personas que no dejen allí a sus mascotas. “Finalmente, y de manera personal, quería recomendar a las personas que dejan a sus perritos en estas guarderías que eviten dejarlos en locales donde sus mascotas vayan a estar enjaulados o en kennels la mayor parte del día como lamentablemente está ocurriendo hoy”, añadió.