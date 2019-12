SJL: detienen a tesorera que fingió robo de S/3 500 para quedarse con dinero de fiesta de promoción

Mercedes López Córdova (40) mintió para robarse los S/3 500 que padres de familia de un colegio de San Juan de Lurigancho recolectaron para organizar la fiesta de promoción de sus hijos. La madre de un niño que también integra el sexto grado de primaria del salón fingió que la asaltaron para quedarse con el dinero.

Contó que cerca de las 10 de la mañana unos ladrones que iban en auto la asaltaron en la avenida Los Olmos, hecho que fue a denunciar a la comisaría de Santa Elizabeth. Los policías visualizaron las imágenes registradas por las cámaras de seguridad la placa del vehículo. Con ello, lograron contactar al supuesto malhechor.

Tras detenerlo, lo interrogaron sobre el supuesto hurto, pero este aseguró que la que planeó el atraco fue López. Cuando la citaron para que explique lo ocurrido, ella admitió que cometió el delito.

“Jamás pensé que me iba a pasar todo esto. Estoy bien arrepentida y prometo que nunca más actúo de esta manera”, respondió mientras lloraba ante las autoridades. La madre de familia había sido elegida como tesorera del salón varias veces.

“Me duele todo lo que está pasando. Yo me siento culpable, jamás en mi vida le he robado nada a nadie, yo he actuado sin querer”, dijo. La Policía Nacional (PNP) le ordenó que entregue el dinero a los padres.

Agradecieron la labor realizada por los agentes.