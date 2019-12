Chocan auto del Ministerio del Interior y lanzan comentarios racistas a una familia [VIDEO]

Otro acto de racismo en Perú. Una joven identificada como Valeria Villanueva contó a través de sus redes sociales el desagradable momento que le tocó vivir junto a su familia este sábado 28 de diciembre en la avenida Javier Prado, en San Isidro, luego que un vehículo del Ministerio del Interior chocara contra el taxi en el que se trasladaban.

Villanueva acusó a Mariana Kagami de haber insultado y discriminado con comentarios racistas a su abuela y mamá, luego que el enamorado de la segunda, identificado como Sebastián Subiria Miranda, impactara un vehículo del Estado contra la unidad donde viajaba la denunciante.

Según narra la joven en su cuenta de Facebook, Sebastián Subiria Miranda, de 21 años, conducía un auto de placa EGI-725, propiedad del Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú. A su lado se encontraba Kagami, quien protagonizó una presunta pelea tras chocar con un taxi de aplicativo.

Auto que manejaban jóvenes pertenece al Ministerio del Interior, según consulta vehicular.

“El joven se orilló y bajó de su carro acercándose a la ventana de nuestro conductor para tratar de arreglar con él (el chico asumiendo su error obviamente) y la chica comenzó a decirle al señor que el auto que había chocado era diplomático y que también había sufrido daños, insinuando que nuestro conductor le dé algo también", explica Valeria Villanueva.

Ante esta situación, la joven cuenta que bajó del vehículo para que Kagami “no se aprovechara” del chofer del app de taxis; sin embargo, no contó con que la pasajera del vehículo oficial la insultara y le lanzara comentarios racistas. No obstante, esto no terminó allí, porque la mujer también discriminó y agredió a la abuela de la muchacha.

“El chico al ver que su enamorada estaba descontrolada, la encerró en su auto y no la dejó salir, la chica comenzó a moverse y comenzó a sonar la alarma, a lo que el chico la dejó salir y comenzaron a hablar”, agregó.

Sebastián Subiria Miranda, de 21 años, manejaba un vehículo oficial que no le fue asignado. Foto: La República

Con las pruebas presentadas, la Policía deberá determinar a quién fue asignado el auto del Ministerio del Interior, pues la persona a cargo estaría incurriendo en el delito de peculado y Sebastián Subiria Miranda lo usó con otros fines, lo que provocó que la unidad se viera siniestrada.