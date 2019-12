Luego de varios días de realizar una huelga hambre, los extrabajadores municipales de la Municipalidad de Miraflores obtuvieron una reunión de trabajo con el alcalde Luis Molina. Este 28 de diciembre levantaron la medida de fuerza y retiraron sus carpas del frontis del edificio edil.

Molina dispuso el inicio de una mesa de diálogo para evaluar la problemática de los obreros municipales. Así, solicitó la participación de un representante del Ministerio de Trabajo.

El Ministerio de Trabajo apoya en el diálogo en la búsqueda de posibles soluciones a los problemas de los obreros municipales.

Así la reunión de este sábado contó con la presencia del Director General de Trabajo, Dr. Juan Carlos Gutiérrez Azabache, quien asistió en calidad de veedor.

La Municipalidad analizará multidisciplinariamentela problemática planteada por los extrabajadores, con miras a plantear alternativas dentro del marco legal.

La próxima reunión será el 08 de enero de 2020 a las 18 horas y en esta ocasión asistieron -en representación de los extrabajadores- los señores Luis Alberto Carpio Cárdenas, Noé Enrique Muñoz Barreda y Domitila Sihuincha Quispe. Fueron acompañados por el dirigente Mauro Chipana Huayhuas.

Acerca de los despidos calificados de arbitrarios

En comunicación con La República, Augusto Palomino, gerente de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Miraflores, explicó que los reclamos tienen origen en las deudas laborales por 27 millones de soles, las mismas que no fueron no pagadas por las anteriores gestiones municipales. La cancelación no fue presupuestada en el actual ejercicio fiscal.

Ante ello conversaron en el mes de junio con los tres sindicatos implicados, de los cuales dos de ellos, que representan el 86% de los trabajadores sindicalizados, aceptaron un acuerdo para su pago en cuotas, el mismo que finalizará en diciembre.

No obstante, no llegaron al mismo consenso con el Sindicato de Trabajadores Obreros (SUTRAOMUN), que representa el 14%, el cual rompió el diálogo y rechazó la propuesta, exigiendo el pago inmediato de los 5 millones de soles adeudados.

La Municipalidad de Miraflores les explicó que no podían atender dicho pedido ya que afectaría la prestación de servicios y el equilibrio presupuestal.

Según la versión del funcionario, ante ello, los trabajadores de dicho sindicato empezaron a evadir sus funciones en el cuidado de áreas verdes y limpieza. Y también asegura que se les pagó las liquidaciones correspondientes a sus años de servicios.

Sin embargo, los referidos extrabajadores señalaron a La República que no les pagaron dichos montos.