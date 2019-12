UAP: crisis se agrava por incertidumbre de padres y alumnos

Por Carlos Contreras Chipana

Incertidumbre, preocupación y hasta cólera se reflejó ayer en el rostro de cientos de estudiantes de la Universidad Alas Peruanas (UAP) que se acercaron con muchas preguntas –algunos con sus padres– a las carpas informativas que instaló la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) en Lima, Arequipa y Piura.

“No sabemos qué hacer. Todo esto nos ha dejado fríos porque la universidad, en Lima, nos aseguraba que estaba por obtener el licenciamiento”, contó Roxana Condori, estudiante del octavo ciclo de Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica.

Este malestar, que comparten hoy 65 mil alumnos, agrava la crisis que afronta la UAP luego de que se conociera su licenciamiento denegado por no cumplir con ninguna de las condiciones básicas de calidad.

En Lima, donde hay más de 20 mil matriculados (25% de la población total), los estudiantes y egresados denunciaron que hasta ayer sus autoridades universitarias no les habían informado nada sobre las acciones que tomarían, como la fusión con la Universidad Norbert Wiener.

“Mi hijo estudia Ciencias del Deporte y es una carrera no muy común en el país. ¿Qué va a pasar con él? Por lo que sé, la Wiener no enseña eso”, cuestiona William Tudela, un angustiado padre que llegó al Campo de Marte. Muy cerca de él, un egresado mostró su preocupación por los problemas que le podría generar en su vida profesional el hecho de haber estudiado en una universidad no licenciada.

Desde Piura, donde existen cerca de 3 mil alumnos, una joven que prefirió no identificarse exigió a su universidad que, en el marco de la fusión con la Norbert Wiener, se firme un compromiso para que se respeten los cursos estudiados, los sílabos, las carreras y, sobre todo, las pensiones. “Tampoco se sabe qué pasará con los egresados que aún no sacan su título. ¿Podrán hacerlo en la Wiener?”.

En esa línea, desde Arequipa, ciudad donde hay 9 mil estudiantes, Fiorella Paco, alumna del sétimo ciclo de Enfermería, explicó el desconcierto que le genera la anunciada fusión porque la Wiener no tiene filiales fuera de Lima. “No sabemos cuánto tardará y si nos beneficiará”.

Sobre esas dudas, el presidente ejecutivo de la UAP, José Castillo, ha precisado que “dicha fusión por absorción es una forma de garantizar los estudios de sus alumnos”. Esto, a diferencia de lo que no han priorizado otras universidades, como Telesup.

No obstante, aún no firman acuerdos, no han visto detalles, ni han formalizado este proceso ante la Sunedu, dijeron voceros de esta institución, quienes agregaron que igual tendrán que evaluar que se cumplan con las condiciones básicas de calidad.

"No aprobaremos esta fusión, sino el nuevo licenciamiento. Para eso habrá un plazo de un año en el que la Wiener deberá hacer un esfuerzo enorme para absorber 78 programas. Recién ahí evaluaremos", dijeron.

Cobros excesivos

Los jóvenes del cuarto ciclo de Administración Pedro Graneros y Brenda Incapariona denunciaron que Alas Peruanas les está cobrando hasta 500 soles para retirar sus documentos si es que quieren trasladarse de forma libre. “Nos están cobrando por todo y ya nos han dicho que llevemos nuestro caso al Indecopi”, dijeron, tras lamentar que el Ministerio de Educación (Minedu) no acompañe la labor fiscalizadora de la Sunedu con respecto al apoyo a las familias.

Ingresantes afectados

José Fernández contó ayer el problema de su primo de 17 años, quien, a pesar de haber estudiado en el Centro Pre de la UAP y haber aprobado el examen de admisión para Ciencias del Deporte, no podrá matricularse porque –tras la denegatoria del licenciamiento– se prohíbe ello. “Nos sentimos estafados”.

Este es un caso especial que sucede también en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Lo que apruebe el Minedu en esa universidad será un precedente para los demás casos.

Claves

Héctor Campos, experto en derecho civil del Estudio Linares, explicó cómo exigir una indemnización a las universidades. Primero tendrán que iniciar un proceso conciliatorio extrajudicial, en el que se indique cuáles son los daños sufridos.

De no lograr acuerdos, deben iniciar una demanda de indemnización por daños y perjuicios. Por último, será el juez quien emita la decisión final de la demanda.

De los 65 mil alumnos de la UAP, el 75% estudia en provincias.

en duda. Decenas de alumnos se congregaron en el Campo de Marte para buscar información. Ahí expresaron sus temores y condenaron el silencio de la UAP.

Inspección. Una de las sedes visitadas por Sunedu.

Opiniones

“Estudio en la filial de Arequipa. Estoy por pasar al sétimo ciclo de Enfermería y ahora no sé qué hacer. La Norbert Wiener no tiene local allá y todo es incierto”.

Fiorella Paco - Alumna de UAP Arequipa

“Mi primo estudió en la Pre UAP y aprobó el examen de admisión, pero ya no aceptan matrículas. Ahora, ¿quién nos devolverá lo invertido? Nos sentimos estafados”.

José Fernández - Familiar de ingresante

“La Sunedu puede tener razón, pero ¿por qué demorar tanto para cerrar una universidad? Nosotros aún no sabemos qué vamos a hacer tras esta decisión”.

William Tudela - Padre de familia