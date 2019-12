Rondas campesinas renovarán directiva en 2020

En el marco de un congreso regional, previsto para el 8 y 9 de febrero del siguiente año, en Celendín, la Central de Rondas Campesinas de Cajamarca renovará a su directiva para el periodo 2020-2021.

El presidente de la Central de Rondas y de la Confederación Nacional de Rondas Campesinas del Perú, Valentín Sánchez Mestanza, dio a conocer que la organización cuenta con 200 mil ronderos en la región, sin contar a la provincia de Contumazá donde no tienen dirigentes.

“Los ronderos de la Central, damas y varones, se dedican a vigilar en la zona rural, interviniendo en casos de abigeato, disputa de terrenos y problemas familiares, es una organización que trabaja de la mano con las autoridades al ser reconocidos legalmente por Ley 27908”, explicó.

Sánchez despejó las dudas acerca que la Central de Rondas Campesinas no tiene nada que ver con las rondas urbanas que cumplen una labor diferente a su organización; porque además ellos no están reconocidos por Ley, es decir, no tienen legalidad en sus funciones.

En Cajamarca, las rondas campesinas tienen dos facciones: Central Provincial de Rondas Campesinas y Federación de Rondas Campesinas, ambas trabajan en coordinación con las autoridades como el Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, municipalidades, entre otras.

Los socios de la Central –indicó- reciben capacitación cada cierto tiempo por parte de la dirigencia nacional y representantes del Poder Judicial acerca de las funciones que cumplen en el campo, orientado al respeto de los derechos humanos.