Pachacámac: menor de 3 años resulta herido tras encender pirotécnico [VIDEO]

Un menor, de tres años de edad, resultó herido luego de haber encendido un artefacto pirotécnico en su vivienda, la cual se encuentra ubicada en Pachacámac, el pasado martes 24 de diciembre.

El hermano mayor del niño trajo los pirotécnicos a su casa tras lo cual su madre le pidió deshacerse de ellos; no obstante, una ‘rata blanca’ se le habría caído. El afectado entonces agarró el artefacto, lo prendió con el fuego de su cocina y ocurrió el accidente.

‘‘En emergencias me dijeron que no podían hacer la operación porque la abertura era demasiado grande. ‘Tiene que ser un especialista de mano’ ’’, contó Donilda Bravo, madre del menor, a América.

El niño fue llevado al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, pero lo trasladaron al Almenara, debido a que no podía atenderlo. ‘‘Me dijeron ‘no hay especialidad, mañana temprano (25 de diciembre) ven a las 8:00 a.m. acá’. Nos hemos amanecido con mi esposo’’, señaló Bravo.

No obstante, eventualmente les pidieron volver el 26, debido a que el médico que podía ver el caso aún no se encontraba, por lo que fue llevado al nosocomio, ubicado en La Victoria, pero ahí tampoco lo atendieron de manera rápida, ya que aseguraron que no contaban con una cama disponible.

Después de cuatro días de espera la infección de la mano comenzó a empeorar. Finalmente, tras la entrevista del medio con la madre del paciente, un representante del hospital aseguró que el problema se había podido solucionar, por lo que el menor quedó internado para que sea atendido.