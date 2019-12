La suboficial de tercera Jossmery Toledo rompió su silencio tras la polémica desatada porque ella protagonizó un video viral en Tik Tok en el que lucía el uniforme policial. Ante dicha situación, la Policía Nacional inició un proceso disciplinario.

Según informaron fuentes de la Policía Nacional a La República, a la joven se le inició un proceso administrativo disciplinario por cometer “una falta grave contra el reglamento de la institución, específicamente por mal uso del uniforme”.

Así, la Inpectoría de la Policía analiza el caso desde el pasado miércoles 25 de diciembre.

Luego de todos estos días de silencio, Jossmery Toledo se pronunció a través de su cuenta de Instagram. “Gracias a todas las personas que me apoyan”, escribió inicialmente y luego publicó un video más extenso: “Ya estoy mejor con todo lo que me está pasando. Estoy muy contenta y quiero agradecer por el apoyo y mensajes motivadores. Me siento bien respaldada por ustedes y quiero agradecer también al doctor que me está ayudando en este proceso”, indicó.

Luego añadió que seguirá compartiendo más videos de ese tipo en sus redes sociales. “Voy a seguir colgando mis videos”, indicó.

El caso fue tan mediático que el presidente del Fuero Militar Policial, Julio Pacheco, se pronunció acerca de la investigación que se le abrió a la suboficial de la PNP.

Él aclaró que el caso se está investigando en la vía administrativa de la Policía Nacional y será esta misma institución la que determine si hay razones para que el caso llegue hasta la Justicia Militar.

“Será el área administrativa de la Policía la que al término de la investigación dirá si hay razones para ellos que pase a la Justicia Militar. Si ellos lo determinan así lo veremos”, añadió.

Además, indicó que la suboficial Jossmery Toledo puede ejercer el modelaje al término de sus funciones si no afecta su trabajo como agente de la PNP.