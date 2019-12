Arequipa: Desconcierto en padres y estudiantes por cierre de Universidad Alas Peruanas

No solo alumnos de la Universidad de Alas de Peruanas acudieron ayer al local habilitado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) en Arequipa para absolver sus dudas. También lo hicieron varios padres de familia, quienes expresaron su fastidio por el cierre de la universidad. Culparon a los promotores de la casa de estudios y también a Sunedu.

Por ejemplo, lamentaron que el organismo fiscalizador no haya intervenido antes en forma preventiva. Eso hubiese evitado los exámenes de admisión de este año. Los padres se habrían ahorrado de enviar a sus hijos a esta universidad y pagar los derechos de postulación.

PUEDES VER: Todo lo que debe saber si eres estudiante o egresado de la UAP

Otro grupo señaló que Sunedu no fiscaliza a todas las universidades por igual en estándares de calidad. Otros cuestionaron que la entidad no ofrezca todas las soluciones. Un caso particular se da en los estudiantes de los primeros ciclos de Tecnología Médica. Ellos no podrán culminar su carrera en el 2021 -fecha del cierre definitivo de la casa de estudios- y tampoco podrán realizar el traslado, ninguna otra universidad ofrece esa carrera. Sin embargo, los padres de los alumnos afectados descartaron que sus hijos estudien otra carrera y que Sunedu deben hallar una salida para sus hijos.

En número menor, otros padres respaldaron la decisión de Sunedu, bajo el argumento que sus hijos deben salir bien preparados al competitivo mercado laboral. De otro lado, alumnos de los últimos ciclos indicaron con resignación que deberán culminar su carrera en Alas Peruanas, por el temor que las universidades receptoras no convaliden sus cursos. Otros indicaron que ya realizaron fuertes desembolsos. Por ejemplo, los universitarios de últimos ciclos de Estomatología pagaron 7 mil soles en el octavo semestre por el curso de prácticas en clínica.