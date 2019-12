Moquegua: Regidor pide disculpas a vecinos por no haber cumplido labor de fiscalización

El regidor de oposición del Concejo Provincial de Mariscal Nieto, Salomón Apaza Yucra, sorprendió este jueves al pedir disculpas públicas a la población por no haber cumplido su labor de fiscalización.

“Si hay sectores que me dieron su voto y vecinos que confiaron en mí y aún no ven mi trabajo, pido las disculpas públicas y me comprometo a seguir trabajando al otro año, a favor de la colectividad moqueguana”, insistió.

Durante la campaña electoral, Apaza Yucra ofreció hacer un trabajo de fiscalización tanto del periodo del exalcalde Hugo Quispe y del actual burgomaestre Abraham Cárdenas. En el primer año, no habría hecho ninguna denuncia sobre algún indicio de irregularidad o acto de corrupción.

El concejal asegura que hizo seguimiento a algunas obras e hicieron corregir las faltas encontradas.

Apaza Yucra fue elegido como concejal por el partido Peruanos por el Kambio (PPK) que postuló a la alcaldía a Abraham Ponce Sosa. Debido a su escasa fiscalización y su viaje a Huánuco junto al alcalde Cárdenas, algunos militantes lo criticaron e incluso le pidieron alejarse del partido.