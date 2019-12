PNP desestimó denuncias de violencia que puso mujer antes de que su pareja la baleara [VIDEO]

Antes de que Edward Ramos Chuquimalcari (44) baleara a Catty Gisela Alfaro de Ramos (38) frente a su hijo de 5 años en La Merced, Junín, la víctima de feminicidio había denunciado varias veces en la comisaría las agresiones que sufría por parte de este sujeto.

La madre de Alfaro contó que los policías le respondieron a su hija que la maltrataban porque no cumplía con los quehaceres del hogar. “Este año me contó ‘mamá, mi esposo me amenaza con matarme. Mamá he ido a la Policía Nacional y no me hacen caso. (...) Me dijeron eres una ociosa, no has cocinado, no has lavado, por eso tu marido te ha pegado’”, aseguró en RPP Noticias.

PUEDES VER Chanchamayo: sujeto asesinó a tiros a la madre de sus cuatro hijos mientras ella dormía

Cuatro niños quedaron en orfandad después de que, según testigos, este sujeto disparara en la cabeza a Catty este viernes 27 de diciembre a las 4 de la madrugada. La madre de la víctima pedirá la custodia de los menores, pues no confía en la familia del presunto asesino.

“Él era una persona machista, un día me amenazó con matarme. Me dijo quiero verte muerta. (…) No voy a confiar en la mamá del hombre”, comentó. Ramos huyó tras cometer el asesinato, por lo que las autoridades vienen buscándolo.

La madre contó que las agresiones empezaron poco tiempo después de que se casaran, en 2006.

PUEDES VER Muere mujer que sufrió quemaduras en 90% de su cuerpo en Rioja

El general Alejandro Oviedo Echevarría, representante de la sexta macro-región de Pasco, Huancavelica y Junín, aseguró que se desconoce cuántos efectivos fueron castigos por no atender denuncias por violencia de género.

“Tenemos cifras que nos preocupan. (…) Estamos trabajando para sensibilizar a las personas, porque el principal foco de violencia se da dentro de las familias, en el ámbito de las cuatro paredes”, opinó.