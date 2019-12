El Agustino: feminicida justificó asesinato de Jesica Tejeda y sus hijos [VIDEO]

Juan Huaripata Rosales, feminicida que acuchilló a la madre de sus dos hijos, Jesica Tejeda, en su casa de El Agustino, justificó este asesinato cuando la Policía Nacional le pidió que narre cómo perpetró el crimen.

Aseguró que antes de que matara a su expareja, notó que uno de sus hijos no reaccionaba. “En ese momento, nuevamente levanto a mi hijo y (ella) me dijo que ya estaba muerto. En ese lapso me nublé y cogí el cuchillo y me abalancé hacia ella y continuamente le hinqué e infligí bastantes cortes”, declaró.

Para el feminicida, Jesica asesinó al menor, pero en la necropsia se detalla que este falleció asfixiado por el humo del incendio que provocó Huaripata. En la audiencia del pedido de 18 meses de prisión preventiva, la jueza le preguntó por qué se puso guantes antes de asesinar a la madre de sus hijos, si, según él, no había premeditado el ataque.

“Lo que dijo en el parte del proceso es que a él lo capturaron con una bolsa donde tenía una muda de ropa y un par de guantes. Eso da a entender que todo fue premeditado”, opinó el padre del niño de 9 años que sobrevivió al intento de homicidio.

El sujeto también se excusó cuando le preguntaron por qué agredió a los hijos de Jesica. “Porque el de 14 me quiso atacar y el de 8 se abalanzó hacia mi persona”, respondió.

El niño de 9 años que sobrevivió contó a la Fiscalía que el asesino de su madre le pidió que le diera la clave de su celular mientras ella estaba agonizando.