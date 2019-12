Arequipa: Encuentran a exregidor de Caylloma muerto dentro de su camioneta en Navidad

Dentro de su camioneta, que se hallaba estacionada cerca a su casa, fue hallado muerto el exregidor del distrito de Caylloma, Fidel Juan Cruz Huamaní.

El hallazgo se produjo la mañana del 25 de diciembre, en plena celebración de la Navidad, en la provincia arequipeña del mismo nombre.

Fueron los pobladores quienes, al notar que no se movía el concejal, dieron aviso a las autoridades. Según los policías, no tenía signos visibles, no presentaba lesiones. No se descarta que haya muerto por intoxicación por monóxido de carbono. El vehículo estaba con el motor encendido.

El cadáver del exregidor fue llevado hacia la morgue de Chivay, donde el último jueves se practicó la necropsia de ley. Estos resultados recién se conocerán en las siguientes horas. La policía local aguarda la necropsia para iniciar la investigación.

Uno de los pobladores contó que fue a darle un abrazo por Navidad y se percató de que ya no respiraba; entonces, llamaron a los demás vecinos que también corroboraron que estaba sin vida. Solo horas antes, habría estado con sus amigos y familiares.

Fidel Cruz fue regidor de la Municipalidad Distrital de Caylloma en la gestión de Mario Mena Mercado, en el periodo 2015-2018