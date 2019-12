Regidores de la Municipalidad Provincial de Arequipa y su baja producción

Fiorella Montaño

Los regidores legislan y fiscalizan. En un año de gestión, los concejales de la Municipalidad de Arequipa presentaron apenas tres proyectos de ordenanza y solo uno de ellos se aprobó: una amnistía para dar facilidades a los contribuyentes en el pago de impuestos.

Los legisladores también formaron dos comisiones para investigar presuntas irregularidades en dos obras. Ninguno de esos grupos de trabajo emitió un informe definitivo. Pese a esta baja producción, los concejales cobran puntualmente sus S/2 100 mensuales. Ese monto se desprende de una dieta de S/ 700 por sesión asistida. Al mes se efectúan tres convocatorias.

Para ejemplificar el quehacer de los concejales, se puede reportar lo ocurrido en la sesión del pasado 20 de diciembre. Se agendaron más de 10 puntos; uno de ellos, la constitución de una comisión de regidores dedicada a la ciencia y tecnología. La petición ingresó a solicitud de varios concejales. Pretendían implementar GovTech, el diseño de políticas para digitalizar la municipalidad. El regidor de minoría Jorge Condori sustentó la iniciativa. Sin embargo, en la votación, la mayoría la descartó. Los concejales opositores se justificaron señalando que no conocían de qué se trataba esta comisión.

Condori mostró su extrañeza, pues esos mismos colegas, que apoyaron la solicitud habían dicho que no conocían el tema.

El documento recogía las firmas de los regidores Shirley Alcocer, Ángel Linares, Willy Jano y Carlos Sánchez. Ellos admitieron que no sabían de qué se trataba su propio pedido. ¿Acaso no se acuerdan de lo que firman? Eso no fue todo.

El contenido de su petición fue copiado casi de forma íntegra de la web de la Asociación de Comunicación Política (ACOP) de España. Era un plagio.

La municipalidad de Arequipa tiene 15 regidores. De ellos, nueve pertenecen a Arequipa Renace, la agrupación que llevó a Omar Candia a la alcaldía provincial. Nadie de esta mayoría presentó un solo proyecto de ordenanza, las iniciativas propuestas pertenecen a los regidores Pedro Quispe y Jorge Condori, de la minoría.

Los viajes

Del 26 al 30 de marzo, se desarrolló el VIII Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) en l Córdoba- Argentina. La regidora Cynthia Díaz viajó junto a un funcionario. Esto costó S/ 3 664.11 a la municipalidad. Si bien se logró que Arequipa sea sede del próximo Congreso, la regidora nunca expuso el informe de esa comisión de servicios.

Los regidores Carlos Sánchez e Ingrid Carpio viajaron a Polonia en junio para participar en el 15.º Congreso Mundial de la Organización de las Ciudades del Patrimonio Mundial (OCPM). Los gastos de inscripción al evento, pasajes aéreos y viáticos fueron asumidos por la municipalidad.

Julio Bernal y Roberto Gamero viajaron a Granada, España, para la instalación de una mesa técnica con ese país. El primer regidor Ángel Linares viajó a China en representación de Omar Candia. Este regidor pidió al concejo municipal que le paguen las dietas de las sesiones a las que no asistió por estar de viaje. Además de eso, se excusó de su nula producción legislativa, señalando que lo que quiere ver la gente son obras.

En cuanto a la función de fiscalización, el secretario general de la municipalidad provincial, Job Delgado, señaló que, entre los regidores que solicitan más información, se encuentran Jorge Condori, Pedro Quispe, Willy Jano y Ángel Linares. Los primeros dos realizan denuncias a los medios de comunicación sobre irregularidades en la municipalidad; sin embargo, poco se conoce de la labor de fiscalización de los dos últimos. Linares y Jano suelen sostener reuniones con personas, empresarios y gremios en la sala de regidores.

El pleno formó dos comisiones para investigar presuntas irregularidades. Una, para indagar las responsabilidades del exalcalde Alfredo Zegarra y regidores en la licitación del viaducto Salaverry y otra para indagar sobre los sobrecostos de la obra Jerusalén-San Juan de Dios. Hasta ahora no hay resultados.

Funciones de los regidores

La Ley Orgánica de Municipalidades establece como atribuciones y obligaciones de los regidores: proponer proyectos de ordenanzas y acuerdos; formular pedidos y mociones de orden del día; desempeñar por delegación las atribuciones políticas del alcalde; desempeñar funciones de fiscalización de la gestión municipal; integrar, concurrir y participar en las sesiones, y mantener comunicación con las organizaciones sociales y los vecinos.