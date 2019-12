El Poder Judicial (PJ) avaló las imputaciones contra Juan César Huaripata Rosales (28) por los delitos de feminicidio agravado de su pareja Jéssica Jamina Tejeda Huayanay y el parricidio de sus tres hijos, y le dictó prisión preventiva por 18 meses.

Así lo resolvió la jueza Lupe Lola Huerta Ramírez tras escuchar, en una audiencia que culminó la madrugada de ayer, las acusaciones de la fiscal Yolanda Mitma Mamani contra el responsable de estos asesinatos cometidos el domingo último en un inmueble de El Agustino.

La representante del Ministerio Público justificó su pedido de prisión preventiva indicando que el imputado intentó quemar los cuerpos en el lugar donde acuchilló a Jéssica Tejeda y a sus cuatro hijos, tres de los cuales fallecieron en estos días. Pero eso no es todo.

Relevo de policías

Por este brutal crimen que ha conmocionado al país son investigados tres oficiales y tres subalternos de la Policía Nacional por omitir auxiliar a las víctimas que eran atacadas a menos de una cuadra de distancia de la comisaría de San Cayetano.

Sin embargo, el comando de la PNP dispuso el relevo de 34 efectivos de esa dependencia.

Perfil psicológico

Huaripata Rosales hizo el lunes una terrible confesión cuando era examinado por un psicólogo: “Empecé a hincarla con el cuchillo, no era consciente de lo que estaba haciendo. Me nublé. No sé qué me pasó. Me dio mis cinco minutos de locura. Yo sentía respeto por ella porque era la madre de mis hijos, pero nunca la amé. Estoy arrepentido. Sé que hice daño a una familia”.

De acuerdo con la evaluación, no presenta un trastorno psicopatológico y sí tiene predisposición a actuar de forma inesperada sin tener en cuenta las consecuencias de su accionar.

Posee, además, escasos recursos psicológicos para afrontar situaciones frustrantes de índole afectiva emocional, pudiendo premeditar actos de agresividad. Inestable e inmaduro en sus relaciones de pareja. Es consciente de sus actos.

Sepultan a última niña

La última niña que dejó de existir, tras ser acuchillada y quemada por Juan Huaripata, fue sepultada ayer en el cementerio Presbítero Maestro. Los familiares y vecinos que acompañaron el cortejo fúnebre exigieron la máxima condena para este sujeto.

Todos los gastos han sido cubiertos por el Ministerio de la Mujer.