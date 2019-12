En el feroz feminicidio ocurrido recientemente en El Agustino, con el saldo de cuatro muertos, Jéssica Tejeda Huayanay y sus tres hijos, el asesino atacó a las víctimas a cuchillazos y prendió fuego a la vivienda antes de que llegue la policía.

La demora policial fue faltal. Los vecinos indican que alertaron a la policía de los gritos de las víctimas, pero que los efectivos de la comisaría de San Cayetano llegaron 40 minutos después. Una vecina le dijo a este diario que ella misma tuvo que ir hasta la dependencia para presionar a que los policías acudan a la emergencia.

Luego de las denuncias, la Oficina de Disciplina de la PNP y la Fiscalía Militar Policial decidieron remover a todo el personal de dicha comisaría, en total 23 efectivos, en el marco de la investigación preliminar que busca determinar si hubo o no negligencia en este caso.

El feminicida Juan Huaripata Rosales, ya detenido, argumenta que fue embargado “por la locura”, pero la evaluación psicológica ha desmentido esta coartada, revelando que no presenta ningún trastorno psicopatológico ni deterioro cognitivo que le impidan percibir y evaluar la realidad.

Hasta este punto se cumplen con espantosa crueldad las regularidades del feminicidio en el Perú, es decir, la falta de prevención, la omisión de denuncia y la demora de la policía en atender la emergencia. En el acto siguiente, la justicia ha dictado prisión preventiva del feminicida, el que también será procesado por homicidio agravado y parricidio, para dar curso a una sanción penal que será alta.

La creación de la figura del feminicidio y los arreglos legales expedidos en los últimos años fueron medidas esperadas, aunque a estas alturas, con 163 feminicidios en lo que va el año, son completamente insuficientes. Entre las razones que concurren a esto se tienen las anotadas arriba, aunque el problema es más complejo, especialmente aquellas de naturaleza cultural y educativa que el Estado no aborda.

Mientras no se avance con decisión en la escuela y la comunidad, cualquier legislación, aún la más dura, será insuficiente porque de lo que se trata, en la visión finalista de la ley, no solo es castigar el feminicidio sino de impedir las diversas formas de violencia contra la mujer y el núcleo familiar. Habría que preguntarse, por ejemplo, cómo y con qué recursos se optimiza en este caso el papel de la policía que, de acuerdo a la Ley Nº 30364, Ley para Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, tiene una función de prevención, que no se agota en recibir una denuncia o acudir a un llamado de auxilio.