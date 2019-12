Tras la muerte de dos jóvenes dentro de un local de la empresa de comida rápida McDonald’s, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) inició las investigaciones para determinar la responsabilidad que tiene la empresa con la muerte de los jóvenes Carlos Gabriel Edgardo Campos Zapata y Alexandra Antonella Porras Inga.

Luego de una exhaustiva investigación que se desarrolló desde el 15 hasta el 24 de diciembre, se concluyó que la franquicia McDonald’s, cometió seis infracciones muy graves en materia de seguridad y salud en el trabajo (SST).

Sunafil indica que la empresa no realizó evaluaciones de riesgo y controles periódicos de las condiciones de trabajo del personal a su cargo. Incluso, no brindó información y capacitación a sus trabajadores en materia de seguridad y salud. Además, no les advirtió los riesgos que implicaban sus puestos de trabajo, así como tampoco los estándares de seguridad para la limpieza de las áreas.

Según la entidad, McDonald’s no acreditó la entrega ni supervisó el uso de elementos de seguridad. Asimismo, a pesar de conocer los desperfectos en la máquina dispensadora de bebidas gaseosas, no tomó acciones al respecto, ni brindó las condiciones de seguridad necesarias.

Adicionalmente, la empresa no cumplió con comunicar, dentro del plazo legal, la muerte de Gabriel y Alexandra al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, lo cual constituye infracción grave.

Ante estas infracciones, el equipo inspectivo de la Sunafil propone aplicar a la empresa Operaciones Arcos Dorados de Perú S.A. una multa ascendente a 845,670 soles.