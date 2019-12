La madrugada de este 26 de diciembre, un incendio terminó con la vida de una mujer y su nieta, de 12 años de edad. Ellas dormían en su vivienda, ubicada en la cuadra 5 del jirón Zarumilla en La Perla, Callao, cuando el siniestro inició.

Auria Rosario Rochabrun Godo y la menor, quien tenía síndrome de down, no pudieron escapar del lugar por las llamas ni sus vecinos tampoco salvarlas a pesar de los intentos. Ellas vivían junto al hermano mayor de la niña, de 20 años; él prefirió no brindar declaraciones en este momento.

Según RTV, el joven fue a pedir ayuda de los bomberos, pero al volver no pudo auxiliar ni socorrer a su abuela y hermana. El incendio incluso provocó que una parte del techo se cayera, por lo que fue más difícil aun rescatarlas.

Rochabrun Godo se hacía cargo de sus dos nietas, debido a que hace poco había fallecido la madre por una enfermedad terminal.

Peritos de Criminalística recogieron huellas del lugar e hicieron las diligencias correspondientes. Al lugar también llegó personal de Defensa Civil de la municipalidad.

Incendios

De acuerdo al jefe departamental del Cuerpo General de Bomberos para Lima y Callao, Mario Casaretto, desde la medianoche hasta las 6:00 de la mañana del miércoles 25 de diciembre, los hombres de rojo atendieron un total de 147 emergencias y 37 incendios, de los cuales un 50% fueron causados por pirotécnicos.

Casaretto también señaló que se ha registrado un incremento de casos a comparación de años anteriores.