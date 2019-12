Tiempo de compartir

Carlota Flores Scaramutti de Naveda, escritora.

Llegó Navidad, todo se ilumina y la ciudad y nuestros corazones retornan, como por magia, a la edad de oro de la infancia. No sabemos bien por qué, la imagen del humilde Niño de Belén no solo nos emociona sino que permite acercarnos a los otros y querer compartir. Pero ¿qué debe ser Navidad en un país como el nuestro? ¿Volver a reflexionar acerca del poder del gesto profundamente significativo de Jesús de nacer en un pesebre, en un establo, siendo quien era? ¿Debemos aprender a ser humildes? ¿Por qué tanto afán de acumular riquezas, dinero, a costa de la pobreza de los demás, del fraude y del engaño? Confiemos en no caer nunca en la inequidad, la avaricia y la soberbia.

..........................................................

La familia y la Navidad

Idel Vexler, exministro de Educación.

Lucho y María son dos hermanos que durante su niñez, adolescencia y juventud tuvieron cosas de personas de clase media. Pero vivieron estas etapas con padres y familiares ausentes. Ambos cuentan que en las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, a las 12 de la noche, la pasaban durmiendo, pues los compañeros de las pensiones e internados donde vivían viajaban a compartir con sus padres o con sus familiares. Que en estas fiestas en que muchas veces prevalecen los regalos, la vestimenta y la comida, valoremos la importancia de la familia, despleguemos nuestros afectos, sentimientos y demos gracias de estar juntos. Que en estas fiestas hayan menos “Luchos y Marías”. ¡Feliz Navidad para todos!