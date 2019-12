Contraloría observa proceso de cobranza en el mercado Modelo

El Órgano de Control Institucional identificó dos situaciones adversas en el proceso de cobranza que realiza el Centro de Gestión Tributaria (CGT) de Chiclayo a los comerciantes formales del mercado Modelo.

Según el informe n.° 010-2019, el personal de la Sección de Recaudación No Tributaria no registra oportunamente las altas y bajas del derecho de conducción en el padrón de mercados, lo que origina que la deuda total del centro de abasto no se encuentre actualizada.

De esta manera, en varios casos la Contraloría identificó hasta dos conductores para un mismo puesto, quienes tenían estados de cuenta diferentes, lo que dificulta la cobranza de manera eficiente. Por ejemplo, la tienda n.° 149 de la zona Manuel Pardo “D” tiene registrado como conductores a Johan Hensen Antón Hernández y Bereche Cotrina Pamela, quienes tienen una deuda por merced conductiva de S/5,460 y S/2,184 respectivamente. Sin embargo esta situación es irregular pues, según la normativa, no puede existir doble titularidad en la conducción de un puesto.

Otro hecho que llamó la atención del equipo auditor fue que la conducción de una de las tiendas recaía sobre Alarcón Guivar Brisimi, quien según el Registro de Identificación y Estado Civil (Reniec) figura como fallecido, lo que evidencia la falta de actualización del padrón de conductores del mercado Modelo.

No obstante, en la actualidad dicho puesto es conducido por Milagros Yasmín Carbonel Labrín, quien viene cancelando la merced conductiva pues presentó la solicitud para cambiar el nombre del titular, proceso que aún no se ha concretado. Deudas

Por otro lado, el informe de control señala que la segmentación de las deudas por merced conductiva de los contribuyentes del mercado Modelo se realiza a través de “órdenes de pago”, pese a que dicho procedimiento no cuenta con sustento legal, lo que origina que se paguen montos inferiores a la totalidad de la acreencia.

La Contraloría sostiene que dichas “órdenes” consideran el monto que el conductor desea cancelar, pero no la totalidad del importe adeudado, el cual debe pagarse obligatoriamente de forma semanal.

“Los montos consignados en las órdenes de pago no corresponden a la totalidad de lo adeudado por los conductores de puestos, (...) además, son establecidos sin criterio técnico o normativo alguno, lo que generaría que la entidad no recaude la totalidad de las deudas correspondientes”, precisa el documento.

El gerente general del CGT, Roque Tejada Olivera, sostiene que la actualización del padrón recae en la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), pero que dicho registro “puede presentar errores de digitación”, debido a que cambia constantemente.

“Lamentablemente en el mercado Modelo, una persona le cede al puesto a otra, esta lo divide o lo subarrienda, lo que origina que la actualización del registro se pierda por culpa del propio conductor”, agregó.

Asimismo Tejada Olivera explicó que la entrega de las “órdenes de pago” formaba parte de una estrategia para mejorar la cobranza, pues se buscaba un consenso de pago entre el gestor y el comerciante; sin embargo, a raíz del informe de control, se ha prohibido la entrega de estos tickets.

“Eso ya se prohibió desde noviembre. Ahora lo gestores no reciben ni un sol, ya no se entregan estos tickets, ahora (los conductores) van directamente a caja. Esos tickets no representan algo legal”, puntualizó.

La clave

Según la normativa, si existe un retraso de 15 semanas en el pago de la merced conductiva, dicho puesto debe ser revertido a la comuna chiclayana. En tanto, si hay un atraso de 5 semanas dicho puesto debe ser cerrado hasta regularizar.