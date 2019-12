Feminicidio en El Agustino: niño de 9 años fingió su muerte para no ser apuñalado por su padrastro [VIDEO]

El único sobreviviente al ataque de Juan Huaripata, denominado el ‘Monstruo de El Agustino’, habría fingido su muerte para no ser apuñalado por la pareja y asesino de su madre, Jesica Tejeda Huayanay.

A tres días de ocurrido el triple asesinato, se conocen nuevos detalles del crimen. De acuerdo con fuentes policiales, el menor de 9 años de edad sobrevivió al ataque luego de recostarse en el suelo de su casa, aparentando su muerte. No obstante, a pesar de no haber sido atacado, el menor resultó con el rostro desfigurado.

Según las palabras del mismo feminicida, el hijo mayor de la víctima intentó salvar a su madre, sin éxito.

“Su hijo se levantó. Me dijo que había hecho. Me quiso quitar el cuchillo, pero también lo ataqué. Luego, apareció su otro hijo y también lo ataqué. Y como vi que el fuego ya era bastante, me fui. Salí del cuarto”, contó el homicida a la Policía Nacional.

Como se recuerda, el triple crimen ocurrió el último domingo 22 de diciembre por la madrugada en El Agustino. Una mujer y sus dos hijos fueron asesinados dentro de su vivienda.

En tanto, la menor de 2 años, quien también sobrevivió, no pudo soportar la secuela de la asfixia generada por la humareda del siniestro. Ella murió la mañana de este martes 24 de diciembre.