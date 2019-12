El autor del cuádruple asesinato en El Agustino, Juan Huaripata Rosales, de 28 años, no tuvo ningún reparo en revelar los detalles de cómo y porqué atacó salvajemente a su pareja y a cuatro niños, de los cuales, tres, perdieron la vida.

“Yo me fui a su casa como las 3 de la mañana. Estábamos conversando y empezamos a discutir. Me dijo que no iba a ver a mi hijo, se metió al cuarto”, cuenta el ‘Monstruo’ de El Agustino a la Policía Nacional del Perú.

“Como no salía, yo entré y veo que tiene [Jesica Tejeda] a mi hijo en el aire. Me dijo: sabes que quiero irme con mi hijo, mátame o me llevo a tu hija", contó el asesino. Según él, esa fue la razón por la que decidió “hincarla con el cuchillo”.

“Yo no era consciente de lo que estaba haciendo, me nublé. Me dijo que le perdonara que ella no quería hacerle daño a mi hijo. No sé qué me pasó, me dieron mis 5 minutos de locura”, añade y confiesa que Cris, uno de los hijos de ella, quiso detenerlo.

“Su hijo cris se levantó y me dijo: ¿qué había hecho? Me quiso quitar el cuchillo, también lo ataque, apareció su otro hijo Dustin, también lo ataque, de ahí veo que había fuego, salí del cuarto, me fui, en el camino la policía me encontró con el cuchillo en la mano. Yo sentía por ella respeto porque era la madre de mis hijos, pero nunca la amé”, se lee en el documento con sus declaraciones.

El desalmado sujeto ahora tendrá que enfrentar un proceso por múltiple asesinato y por feminicidio. Además, los deudos y los amigos de las víctimas exigen que la justicia peruana lo condene a cadena perpetua.