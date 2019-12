Adolfo Bazán tiene cinco denuncias en su contra por agresiones sexuales

El prófugo Adolfo Bazán fue capturado hoy, martes 24 de diciembre, en le terminal terrestre Manuel A. Odría, en Tacna, cuando intentaba escapar del país por segunda vez. Pese a que tenía una orden de prisión preventiva de 5 meses y figuraba en el programa de recompensas del Ministerio del Interior, este sujeto negó las denuncias de agresión sexual en su contra.

“Ella miente. Todas las denuncias contra mí son falsas”, aseguró mientras lo trasladaban a Lima, para evaluar en qué penal permanecería mientras el 7° Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima investiga si tocó indebidamente a la modelo Macarena Vélez.

Historial de denuncias contra Adolfo Bazán

La primera denuncia en contra del abogado la puso una joven en mayo de 2018. Ella contó que este sujeto la tocaba y besaba a la fuerza mientras dormía en una terraza. En las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del edificio se ve que el abogado le tapa la boca. En todo momento, la mujer se resistía a ser agredida.

La segunda denuncia fue colocada en junio de ese mismo año por Jhoselin Trauco, quien aseguró que Bazán la violó. Esta agresión también fue registrada por las cámaras de seguridad del estacionamiento del edificio donde vive. Se ve que la joven intentaba escapar, mientras el abogado estaba semidesnudo.

“Es 24 de diciembre, estoy conmovida, pero me siento fuerte con el apoyo de todas las personas. No voy a estar triste, tampoco voy a estar feliz porque yo soy de las personas que no puede ser feliz con las desgracias de otras. Sí voy a estar tranquila porque sé que este señor no va a acumular más víctimas (...). La justicia tarda, pero llega”, comentó Jhoselin Trauco mediante su cuenta de Instagram.

Las evidencias de este caso permitieron que se aceptara una orden de prisión preventiva contra Bazán. Por ello, fue recluido en el penal de Lurigancho, pero a finales de 2018 salió en libertad bajo comparecencia restringida. El caso fue archivado.

La modelo Macarena Vélez fue la siguiente víctima de Bazán que lo denunció por tocamientos indebidos y por grabarla sin su consentimiento en una discoteca de Lince.

Una cuarta denunciante, que prefiere ocultar su identidad, contó que el 2 de marzo de este año, el detenido intentó abusar de ella. Ambos estaban hospedados en una casa de Punta Hermosa.

Tras su captura, la abogada de Vélez, Katty Cachay, reveló que Bazán también debe afrontar una denuncia en su contra porque habría violado a un menor de dos años. ‘‘Conocemos de cerca el caso de violación, uno de (ellos de) un menor de 2 años, pero no sé si la prensa lo conoce’’, indicó a América Noticias.