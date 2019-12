Las extrañas reuniones en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) entre miembros del Gobierno y un grupo de colectiveros informales, en una de las cuales participó el viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, Raúl Molina, pone en calidad de urgente la necesidad de una política y una estrategia para encarar la crisis del transporte público en Lima.

De las reuniones ha sido expresamente excluida la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) debido a su oposición de considerar esta modalidad de transporte en la reforma del sector. Esta decisión no solo ha generado la natural incomodidad de los directivos de la ATU, sino de los transportistas formales que en su momento apostaron por las reglas de ordenamiento de la ciudad.

La falta de coherencia de las autoridades en un solo nivel de gobierno tiene sus primeros frutos, que es la legitimación desde el espacio oficial de actividades ilegales y que, junto a ello, resumen el caos en el transporte de la ciudad. Se entiende en ese sentido permisivo el mensaje de los transportistas informales a sus bases: Estamos saliendo de la reunión, estuvimos el día de hoy en la PCM, lo cual ha sido muy favorable ya que las autoridades se han comprometido en parar la caza indiscriminada por parte de la ATU. Eso quiere decir que a partir del día de mañana ya no habrá más mega operativos.

Lo que mal empieza, mal continúa. La PCM ha tenido que aclarar que no se ha tomado un acuerdo en las reuniones y que no se ofreció la formalización del servicio. Al mismo, la ATU, desde una posición difícil ve peligrar los primeros pasos dados, con plazos incluidos, en favor de la reforma.

Es totalmente justificable que el Gobierno, y particularmente la Oficina de Gestión Social y Diálogo de la PCM intente adelantarse a los hechos y prevenir los conflictos sociales, aunque estas acciones deberían ser parte de la necesaria articulación, de lo contrario estas actividades se quedan en el tradicional trabajo de “bomberos” que realiza el Gobierno Central, sin perspectiva y sin políticas públicas de por medio.

Luego de lo sucedido, y bajo la promesa de no cometer más desatinos, desde el Estado tiene que explicitarse que se respeta los avances logrados en materia de transporte urbano y que no se empezará de cero, y que la reforma tendrá toda la audacia y flexibilidad que sea necesaria, en un contexto de convicción y voluntad política. Para ello -zapatero a tus zapatos- debe respaldarse y facilitarse el trabajo de la ATU y no debilitar su joven desempeño.