San Juan de Lurigancho: cae condenado por feminicidio tras 5 años de que cometió delito [VIDEO]

Personal de la División de Inteligencia y Homicidios capturaron a Steven Bryan Ramírez Nuñez, feminicida que fue condenado a 15 años de cárcel en 2018. Él se encontraba trabajando como taxista cuando los policías le pidieron que saliera del carro para llevarlo a prisión.

El pasado 6 de julio de 2014, él estranguló a Claudia Delgado Rodríguez, quien en ese entonces tenía 25 años, en el hotel Los Jardines de San Juan de Lurigancho. Habían ingresado al establecimiento después de que asistieron a una fiesta.

Efectivos lo detuvieron en el cruce de las avenidas Santa Rosa y Los Postes, en el mismo distrito donde asesinó a su expareja. Manejaba un auto de color plata marca Kia de placa C8X-601. La captura se dio después de que vieran a este sujeto comprando unos panetones.

Aseguró que es inocente y que Claudia murió por “causas naturales”. Lo llevaron a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) antes de internarlo en un penal de la capital.

“La chica falleció por causas naturales. En el momento me soltaron. En la comisaría no había nada. Me dijeron que yo simplemente estaba como un testigo”, afirmó.

