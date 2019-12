Piura: difunden tiernas fotos de niño junto a su perro en la playa Yacila

Tres fotografías se han viralizado en la conocida red social, Facebook, donde se puede ver la tierna escena de un niño, dedicado a la venta de bodoques, junto a su perro en la playa de Yacila, ubicado en el distrito de Paita, región de Piura.

El autor de estas fotografías indicó lo sorprendido que quedó al observar al pequeño junto a su fiel amigo canino, quien lo seguía a todos lados, lo que le motivó a querer compartirlo.

‘’No son las mejores fotos, pero quería contar esto que vi ayer’’, indicó.

PUEDES VER Piura: pareja de universitarios muere en playa de La Brea-Negritos

El fotógrafo contó en un breve párrafo todo lo que sintió en ese momento.

Jason y Rambo en la playa Yacila, ubicado en Piura.

‘’Cuando lo vi al principio me causó un poco de tristeza porque yo cuando tenía su edad estaba jugando en mi casa, luego se me pasó cuando vi que lo acompañaba su perro, el cual se llama Rambo, que literalmente seguía a su dueño a todas partes, lo acompañaba a vender a todos lados. Me dio mucho gusto porque mi papá me dijo: ¿te das cuenta? Al perrito no le importa si eres millonario o pobre, solo es fiel porque eres su mejor amigo’’, dijo el conmovido fotógrafo.

También agregó que, el pequeño llamado Jason tiene aproximadamente 6 años y se dedica a la venta de bodoques en la conocida playa piurana.