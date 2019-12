Óscar Matutti: “Encuestas para el Congreso no están bien enfocadas”

Cusco. En los últimos días, se publicaron encuestas sobre las preferencias de los cusqueños para las Elecciones Congresales 2020.

Óscar Matutti Sánchez, especialista en temas electorales, indicó que estos estudios no estarían siendo bien enfocados.

Sostuvo que el primer error en la aplicación de las encuestas es que se habrían mostrado las fotos de los candidatos, algo que no pasará en las cédulas de votación el 26 de enero. Solo se consignarán los símbolos de los partidos. Otro cuestionamiento es que se enfoca más al candidato, pero no al partido político al que pertenece. “Las encuestadoras le están dando la prevalencia a algo que no es relevante en el sistema electoral”.

Respecto a los candidatos excluidos por el Jurado Electoral Especial, el viernes se conocerá su suerte. Todos apelaron a la instancia nacional.