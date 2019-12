Jefe de la Región Policial de Arequipa: “Mientras haya policías, se garantiza la paz en Tambo”

Edwar Quispe

El general PNP Víctor Zanabria Angulo justificó la presencia, el gasto y el trabajo que la policía desempeña en el valle de Tambo ante el conflicto latente por el proyecto Tía María. Confirmó que se destacó a 950 agentes, que están en la zona vigilantes de que no haya toma de vías de comunicación.

¿Cuántos efectivos tiene en Islay y qué función cumplen?

Son 950 efectivos que se encuentran en la zona, es personal de la Dirección de Operaciones Especiales y de la Unidad de Servicios Especiales, el 99% son de Lima. Es una función preventiva para evitar la alteración del orden o que se vaya a obstaculizar el desplazamiento de la población en la Panamericana Sur y el corredor minero a Matarani.

¿El pago de viáticos se está cubriendo para todo este personal y qué contempla?

Se les ha depositado el concepto. Cubre los gastos de alojamiento, estadía y otros como alimentación, útiles de aseo, entre otros.

¿Se hace necesaria la presencia del personal teniendo en cuenta que no se registran enfrentamientos?

Mientras tengamos presencia policial disuasiva, podemos garantizar la tranquilidad de las personas del valle y aquellas que tienen que circular por las carreteras.

¿Hay personas que indican que no hay presencia policial en el Valle de Tambo?

El miércoles estuvimos allí y el personal ha estado en la entrada a Chucarapi, en Cocachacra, hemos mandado más gente a Dean Valdivia. En Mejía se ha reforzado con el doble del personal, no tanto por Tía María, sino por el desplazamiento de la población a las fiestas y los feriados.

¿Cómo se garantiza que los agentes cumplan sus funciones en el valle de Tambo?

Hay muchas formas. Justo a Chucarapi llegó la fiscalía, seguro por denuncias ciudadanas. Querían verificar la alimentación de los efectivos, qué vehículos tenemos. Hemos mandado la documentación a Islay y Mollendo, un coronel inspector ha verificado todo. Se hacen los controles siempre.

¿Dónde descansan?

En instalaciones militares o policiales.

¿Quién se hace cargo del pago de los viáticos, la minera apoya?

El Estado paga. Por eso nuestras instalaciones son militares, como el cuartel de Chucarapi. Estuvimos en Vítor, pero ya nos desplazamos. La minera no está otorgando ningún tipo de apoyo a la Policía.

¿De qué depende que el personal se retire de la zona?

La disposición es no moverse hasta que inicie el diálogo y no haya violencia.

Hay suspicacias que se le pague viáticos a un personal destinado para controlar protestas cuando no las hay. Se piensa que no hacen nada.

Lógicamente a veces el colectivo social no interpreta mucho las actividades. Dicen: Por qué el policía está parado en la esquina si no hay nada... pero si se va, comienza el problema. Es un riesgo que se vuelva a bloquear el movimiento de transporte de personas, mercancías y otros. El cierre de la Panamericana Sur no solo afecta al Perú, también a Bolivia y Chile.

¿En la escala de viáticos un efectivo puede recibir hasta 4 mil soles por 10 días de estadía?

Claro, los viáticos son carísimos, pero nosotros no lo generamos, lo genera la situación de violencia que se debe enfrentar.

¿Pero también significan gastos fuertes para la Policía?

Es una cuestión coyuntural, lo que importa al Estado y nosotros como policías es el respeto a las personas. Una de las cosas que se ha puesto como tamiz y desde el supremo gobierno es que no haya costo social. No importa al final el costo económico mientras podamos evitar pérdidas de vidas humanas.❖