Último caso de feminicidio cobró la vida de Jessica Tejeda Huayanay, dejó, además, dos menores asesinados y otros dos niños que luchan por su vida, luego de ser apuñalados por su padre, en El Agustino. Ante el panorama de violencia extrema, la ministra de la Mujer Gloria Montenegro llegó a la zona para señalar que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ya se ocupa del caso y condenar la cultura machista.

“La cultura machista no se cura ni con la Policía ni con patrulleros. La cultura machista no se arregla con leyes”, señaló Montenegro.

“La cultura machista es la que tenemos que desterrar de nuestras mentes. Hombres, la mujer no les pertenece. Se casaron, han formado una pareja de unión, pero no han comprado una propiedad ni un objeto, no está para patearla”, indicó.

Montenegro expresó su pesar por el feminicidio de Jessica Tejeda y señaló que se investigará si hubo inacción de la Policía Nacional del Perú en este caso.

“Esa es la conversación que he tenido con los vecinos y están sumamente dolidos porque señalan haber llamado al 105 y no llegaban y que han tenido que venir hasta acá. Esa investigación me la van a alcanzar, ya tengo el nombre del fiscal, ya tengo el nombre del equipo, ya esta el agresor detenido, ya lo están interrogando”, señaló a los medios de comunicación.

Ello, porque los vecinos de las víctimas indicaron que agentes de la Policía de la comisaría de San Cayetano llegaron recién una hora después de que ellos reportaron los primeros signos de violencia en el departamento.

Una mujer contó a La República que llamó en dos oportunidades y aunque los efectivos de la PNP le señalaron un “ya vamos”, no llegaron hasta después de los trágicos asesinatos. Otra vecina dijo que ella misma tuvo que ir hasta la dependencia para presionar a que los policías vayan a atender la emergencia.