El Agustino: denunciarían a policías por demorarse en atender a víctima de feminicidio [VIDEO]

“¿Por qué los policías no llegaron a ayudarla cuando los vecinos llamaron?”, se pregunta una familiar de Jessica Jamina Tejeda Huayanay (34), quien fue asesinada junto a sus dos hijos durante la madrugada del domingo 22 de diciembre.

Sus gritos hicieron que cerca de las 4 de la mañana los vecinos de El Agustino llamaran al 105 e incluso fueran a la comisaría San Cayetano, ubicada a una cuadra de la casa de la víctima, para pedir ayuda.

Los efectivos respondían “ahorita vamos”, pero llegaron 40 minutos después de que les alertaron lo ocurrido. “Estamos tratando de juntar todas las pruebas para ver si podemos denunciar a la policía por no reaccionar a tiempo, por la falta de sensibilidad, falta de empatía y solidaridad. Porque está a una cuadra, no está lejos”, aseguró en entrevista con América Televisión.

Las cámaras instaladas entre la casa de la víctima y la mencionada dependencia policial grabaron el momento en que el feminicida Juan Huaripata Rosales huyó del lugar tras incendiarlo. Pese a que estas imágenes ayudarían en la investigación, el alcalde de la Municipalidad de El Agustino ordenó que no se entreguen.

“Queremos hacer un llamado al alcalde Salcedo porque él vive prácticamente a una cuadra de donde también velaremos a mi cuñada. Entonces, prácticamente es un vecino. No es posible que no nos de las imágenes. Tanto invierten en cámaras, para qué si no sirven de nada”, comentó.

Jessica habría conocido a este sujeto cuando trabajaba en el Banco de la Nación. Sus hijos nunca alertaron agresiones de su parte, hecho que sorprende a su pariente. “El chico que está en el hospital de Bravo Chico dijo que no era la primera vez que amenazaban a la mamá con un cuchillo”, contó.