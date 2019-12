Caso 2: “Él escoge a mis amigos porque me cuida”. Eso no es amor, es violencia

Cuando se empieza una relación de pareja, es normal que ambas personas quieran pasar más tiempo juntos, disfrutando de la emoción de conocer a los familiares y amigos. Sin embargo, empiezan los problemas cuando esto se vuelve algo tóxico, con control o manipulación.

“Desde que inicié la relación con mi enamorado él es el que escoge a mis amigos”, cuenta Ale (29) sobre Jorge (31). “Dice que mis amigos son convenidos porque solo me buscan para pedirme favores. Siempre que le comento que me reuniré con ellos, él se molesta y me amenaza con terminar la relación si es que salgo”.

“A mi novio, cada vez que le digo que quiero salir hacer compras con mis amigas, se queda callado y luego de un momento empieza a hablar muchas cosas feas de mi y mis amigas, como que son ociosas, borrachas y que luego me perjudicarán en la vida”, cuenta Martha (25).

Este tipo de reacciones son frecuentes en nuestra sociedad. Para las personas que pasan por estas situaciones es difícil, ya que tienen que decidir entre hacerle caso a su pareja o irse con sus amigos. ¿Es saludable esta prohibición? ¿Qué expresa una persona con una postura así?

Reconoce las señales

Al igual que estas mujeres, muchas otras creen que eso es amor y aún no se dan cuenta que esta clase de actitudes son señales de una relación tóxica. Una razón por la que estas personas muestran estas reacciones es por CELOS. Hay personas que al iniciar una relación ponen condiciones a su pareja, como prohibir la salida con amistades por que pueden conocer a otra persona que les puede gustar.

La mujer u hombre que tolera estas actitudes, posiblemente tenga un problema de autoestima que debe ser solucionado inmediatamente. Este comportamiento de ambos puede indicar que la relación no va por buen camino y no tiene la base necesaria para poder continuar de una manera saludable.

El amor no crece a costa de una amistad. Estas actitudes destruyen la confianza de una pareja y deben ser evaluadas por un especialista antes que pueda dar pie a una agresión física o lo más lamentable, un homicidio o feminicidio.

Campaña “Violencia disfrazada de Amor”

La campaña de prevención emplea frases que muchas veces hemos escuchado a alguna hija, hermana o amiga para explicar la “atención” que sus enamorados les brindan. Frases que muchas veces interpretamos como demostración de amor, interés y protección pero que en realidad justifican la violencia que los hombres ejercen sobre las mujeres.

Detrás de estas frases se oculta la verdadera raíz de la violencia: el machismo, que establece relaciones de poder por las que los hombres asumen que pueden controlar y ejercer dominio sobre las mujeres, que inclusive llega hasta el feminicidio. Las mujeres deben identificar a tiempo las señales de alerta y situaciones de control durante el enamoramiento, a fin que corten sus relaciones de pareja cuando estas son desiguales y no se basan ni en la confianza, ni en el respeto mutuo.

Identifica al agresor y denúncialo. Si vives una situación de violencia o conoces de un caso, acude a: Centro Emergencia Mujer (CEM), Línea 100, Chat 100, Centro de Atención Institucional Frente a la Violencia Familiar (CAI), Policía Nacional del Perú, Centro de Salud Mental Comunitaria, ALEGRA – Ministerio de Justicia. Más información ingresa aquí.

