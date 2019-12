Arequipa: Policía gasta al día más de S/ 200 mil en viáticos por Tía María

Juan Carlos Soto

La intensidad del conflicto social que rechaza el proyecto Tía María, en la provincia arequipeña de Islay, se redujo notablemente. Los últimos incidentes ocurrieron el último día de octubre. En esa fecha, el Consejo Nacional de Minería ratificó la licencia para que Southern Perú Copper Corporation construya la mina y explote el cobre en el desierto costero. Los agricultores del valle de Tambo reaccionaron con desazón pero sin fuerzas para repetir los episodios de resistencia de jornadas anteriores. En forma muy sensata, anunciaron que darían pelea en los tribunales para anular el citado permiso.

Luego el conflicto entró en una somnolencia que probablemente se profundizará con las temperaturas altas del verano. El valle de Tambo, compuesto por los distritos de Cocachacra, La Punta de Bombón y Deán Valdivia, depende de la agricultura y del comercio. En verano sus habitantes lo aprovechan para activar negocios de comida, hospedaje y servicios afines. Hacen caja para sobrevivir lo que resta del año. Ahuyentar a los veraneantes con movilizaciones sería un autosabotaje.

Sin embargo, la Policía Nacional del Perú no baja la guardia y mantiene acuartelados a más de 900 policías en la Base Naval de Mollendo y en el cuartel Tomás Bueno de Chucarapi. “No tiene sentido, con 100 policías más que suficiente”, revela un efectivo que va y viene al valle.

Este policía, cuya identidad la mantenemos en reserva, admite que su labor es casi nula. No saben cómo matar el aburrimiento en las instalaciones militares. Para evitar provocaciones no hay patrullajes y tienen la orden expresa de no intervenir ni detener a organizadores de los bloqueos esporádicos.

El costo de los viáticos

El mantenimiento de esa tropa no es gratis. Depende del dinero público, la plata de los contribuyentes, recursos que podrían invertirse en nuevos patrulleros, comisarías, repotenciar la seguridad ciudadana, una de las primeras preocupaciones del país. O en la misma Policía, cuyo hospital de Arequipa carece de medicinas. El 18 de diciembre pasado en sus farmacias no había en stock paracetamol.

En un cálculo muy mesurado, el Estado desembolsa de 200 mil a 250 mil soles en viáticos para los más de 900 policías destacados en Islay.

¿Cómo se obtiene la cifra? Este medio hizo una aproximación basada en la escala de indemnización de gastos de viaje por comisión de servicios. El viático diario aprobado para oficiales y suboficiales es distinto (ver infografía). Para los primeros el monto promedio asciende a 359 soles y para los suboficiales 232. Del grueso del contingente, la mayoría son suboficiales técnicos de primera, segunda y tercera. Si con la media de 232 se multiplica por los 900, la cifra obtenida arroja S/ 208 mil 800 a diario, más de 6 millones 264 mil al mes. La cifra continúa creciendo si la operación matemática se efectúa por los más de cinco meses de conflicto.

En esta cifra se ha omitido el viático para los oficiales que no superan los 20.

Este medio accedió a la planilla rendida por un oficial. Le abonan más de 3 500 soles por 10 días de comisión de servicios. La rendición se efectúa con una declaración jurada sin comprobante de pago alguno. Consignan gastos de alimentación, hospedaje y movilidad local pese a que duermen en el cuartel y tampoco utilizan medio de transporte alguno.

Los números aparecen corroborados con declaraciones del anterior jefe policial de Arequipa, Roy Ugaz. En agosto pasado, el alto mando informó de S/ 13 millones destinados para atender el pago de viáticos y logística de Tía María. Este monto también se distribuía para adquisiciones de perdigones y cartuchos de bombas lacrimógenas, material usado para disuadir a los manifestantes.

El pasado 12 de diciembre, el Ministerio de Economía transfirió al Interior 155 millones de soles para financiar los planes operativos policiales que incluyen la atención a los conflictos sociales, pago de Compensación por Tiempo de Servicios y planillas. Es un costo alto que debería revisarse. Algunos efectivos que hicieron inteligencia en el valle de Tambo advierten que un grueso sector de pobladores está preocupado en la temporada de verano y no en protestar. La última palabra la tiene el alto mando de la Policía.❖

Escala de indemnización de gastos