A una semana de ocurrida la muerte de Alexandra Porras Inga (18) y Gabriel Campos Zapata (19), sus parientes exigen la entrega de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la sede de McDonald’s ubicada en Pueblo Libre.

De acuerdo a la abogada de una de las occisas, a pesar de que han solicitado la información audiovisual, la empresa trasnacional hasta el momento no cumple con la entrega.

“Acudimos a la Depincri de Breña. Ellos han requerido dos veces y McDonald’s no entregan los videos de las cámaras de ese día. Yo los he requerido con una carta notarial y tampoco cumplen. Les he dado 24 horas y tampoco cumplen. Si ellos no hacen caso, cometen delito de desacato a la autoridad”, señaló Elizabeth Carmona, abogada de una de las familias de las víctimas a Latina.

La representante legal mencionó que tienen miedo que el material audiovisual haya sido borrado. No obstante, la gerencia de peritaje del Ministerio Público señala que tiene un equipo que permite recuperar información borrada de cámaras de seguridad.

“Una vez que la PNP tiene conocimiento, bajo la condición del fiscal puede disponerse nuestra participación”, señaló el titular del área, Danny Umpire.

De acuerdo con los expertos, el disco duro puede ser sometido a un software que tiene acceso a la información eliminada. “Hemos tenido casos de pedofilia y con el equipo se ha podido recuperar el archivo borrado”, resaltó.