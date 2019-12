McDonald’s: trabajador advirtió que máquina pasaba corriente cuatro días antes de que jóvenes mueran [AUDIOS]

La Policía Nacional incluirá en sus investigaciones las revelaciones de un compañero de trabajo de Alexandra Porras y Gabriel Campos, jóvenes que fallecieron electrocutados en McDonald’s de Pueblo Libre el pasado domingo 15 de diciembre.

El también empleado de este fast food envió un audio poco tiempo después de que se enteró de la muerte de los jóvenes. En este narra lo que sucedió cuando llegó a trabajar la mañana en que hallaron los cuerpos en la cocina de la sede ubicada entre las avenidas Universitaria y La Marina.

El joven cuenta que ese día llegó a laborar a las 6:50 de la mañana. Lo primero que notó fue que en la sede no había luz y que unos señores con chaleco resguardaban la parte posterior de la tienda.

“Yo pensé que había pasado algo, pero el gerente me dice que vaya al lobby. Y yo pensaba qué había pasado. Nadie me quería decir nada. Hasta que Joan (su compañero que llegó antes que él al local) me contó que Carlos y una chica Alexandra, es nueva me dijeron, se habían electrocutado. A raíz de eso se fue la luz en todo el local”, se escucha en el audio.

Explicó que el responsable de que el piso de la cocina haya estado mojado fue la última persona en retirarse un día antes, es decir, el sábado 14 de diciembre. “El problema ha sido atrás, donde cambiamos las gaseosas. Ahí hubo un cortocircuito por la misma humedad”, añadió.

En otro audio, que también es considerado por la Policía Nacional para conocer las circunstancias de la muerte de los muchachos, se escucha al mismo empleado. Cuenta que cuatro días antes de la tragedia, el miércoles 11 de diciembre, alertó a su jefa que la máquina dispensadora de gaseosas generaba corriente.

“Están declarando en contra de Vanessa porque dicen que los trataba mal, que abusaban, que los explotaban. Yo le dije a María Esther el miércoles que pasó que estaba pasando corriente fuerte ahora y no me hizo caso”, aseguró.