“Ningún gerente nos ha dado la cara. No se han acercado a nosotros. No sabemos por qué hasta ahora no entregan los videos de las cámaras de seguridad. Hasta hoy no sabemos ni siquiera a qué hora han fallecido. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? No sabemos nada, no nos dicen nada”, denunció Johanna Inga, mamá de Alexandra.

En la misma línea va el testimonio de Rocío Zapata, madre de Gabriel. “A ellos no les interesa nuestra pérdida. En ningún momento se nos han acercado los gerentes de la empresa. Ni siquiera se acercaron en persona para informar que habían fallecido, que es lo que corresponde, lo que merecemos como madres. No nos han dado ni las condolencias”, criticó durante el plantón.

Ambas mujeres señalaron que la empresa ha costeado el funeral y el sepelio, pero consideraron que ello es lo mínimo que deben hacer tras la muerte de sus hijos. Indicaron que todas las gestiones se realizaron a través de un abogado de la entidad, a quien acusaron de ser indolente y tener malos tratos.

"Su trato fue inhumano. Nos indigna la falsedad de las declaraciones del señor (Andrade), que ha dicho que en todo momento estuvieron con nosotros, que nos habían dado las facilidades. Nada de eso es verdad", contó Arlene Argote, abuela de Alexandra.

La abogada de esta última familia, Elizabeth Carmona, también cuestionó las declaraciones de Andrade, a quien acusa de pretender eludir su responsabilidad como máximo representante de la compañía en el país.

“Decir que el informe sobre las fallas no se elevó es su argumento de defensa. Pretende que la responsabilidad recaiga sobre las instancias inferiores. Eso no va a pasar. Hay responsabilidad penal de parte de los representantes de McDonald’s y de Arcos Dorados. Estoy planteando a la Fiscalía que solicite detención preliminar para ellos”, declaró a La República.

Sobre los posibles cargos que podrían enfrentar los que resulten responsables, la abogada fue enfática. "Para nosotros es un asesinato, pero estamos esperando las demás pruebas para poder denunciar", señaló.

Al respecto, la 35° Fiscalía Provincial Penal de Lima decidió transferir las indagaciones policiales desde el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) hacia la División de Investigación de Homicidios (Dirincri), pues se presume que en este caso se cometió “homicidio culposo”.

Carmona agregó que también pedirá que los representantes de la empresa sean procesados por "Atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo", como está previsto en el Código Penal.

“No van a poder reparar lo que ha pasado. Este es un dolor que vamos a llevar hasta el último día de nuestras vidas”, dijo Rocío Zapata. “Han destrozado nuestras vidas y la de nuestras familias”, finalizó Johana Inga.