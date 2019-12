Ministra de la Mujer pide acelerar las investigaciones tras triple crimen en El Agustino [VIDEO]

La ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, se pronunció luego de que el sujeto implicado en el asesinato de su pareja y sus dos hijos fuese detenido en la comisaría San Cayetano, en El Agustino.

Según informó la titular del ministerio Mujer, su equipo de trabajo viene apoyando a los familiares de las víctimas, así como a los hijos que se encuentran hospitalizados.

“Estamos atendido a la mamá de la víctima, está muy dolida. El personal de servicios de atención urgente está en el hospital con quien está internados. Un equipo en el hospital Dos de Mayo y el otro equipo que está con el menor de 9 años, que tiene un mejor estado”, comentó Montenegro.

Asimismo, se refirió a la denuncia de un grupo de vecinos, quienes aseguraron que no tuvieron atención policial en el momento que se requería.

“Esa es la conversación que tuve con los vecinos, están muy dolidos, que indican haber llamado al 105 y que aseguran haber tenido que ir hasta la dependencia policía. La Fiscalía tendrá a cargo las investigaciones”, mencionó.

La ministra solicitó, además, que se aceleren con las investigaciones de este nuevo feminicidio. También invocó a los peruanos a desterrar la “cultura machista” en el Perú.

“La cultura machista no se cura ni con la policía, ni patrulleros. La cultura machista no se arregla con leyes. Es lo que vemos, ese hombre que se burla de una periodista, que habla de sus glúteos como si la mujer fuera una cosa. Entonces como es una cosa, la pateo, como cuando quiere terminar conmigo la mato. La cultura machista es la que tenemos que desterrar de nuestra mente. Hombre, la mujer no les pertenece”, sostuvo.