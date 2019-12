Arequipa: Candidata Rosario Paredes denuncia que JEE no le notificó exclusión

La candidata al Congreso por Arequipa, Rosario Paredes Eyzaguirre, denunció que no fue notificada de su exclusión por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Arequipa, para ejercer su derecho a defensa. La candidata de Acción Popular expresó que ahora recurrirá al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para apelar.

El JEE argumentó que Paredes omitió declarar en su hoja de vida dos propiedades en Arequipa y Puno. Según la postulante, los inmuebles habrían sido vendidos, pero su nuevo dueño no los inscribió en Registros Públicos. Añadió que, al no ser un bien suyo, no podía declararlo ante el JEE Arequipa.

Paredes se suma a los candidatos que, en su mayoría, han sido excluidos por no consignar todas sus propiedades. Al momento, siete aspirantes quedaron fuera de carrera por pronunciamiento del JNE.

Otro grupo, entre los que se incluye Paredes, deberá esperar el pronunciamiento de exclusión del máximo ente electoral, el JNE. El plazo vence este 27 de diciembre. Los comicios congresales son el 26 de enero del 2020.